Prey: Codierter Hinweis sorgt für Gerüchte

Der Ego shooter von den Arkane Studios hat sich, seit der Veröffentlichung, eine solide Fanbase aufgebaut. Diese knobeln nun, denn die Ankündigung des neuen DLC wird von einem rätselhaften Tweet begleitet.

Prey: Guten Morgen Morgan

Der Tweet bietet viel Freiraum zur Interpretation, denn es ist sowohl ein bedeutungsvoller Satz als auch ein Buchstabenrätsel. Dazu kommt noch ein bizarres Gif. Folgendes schrieb die offizielle Seite zum Spiel auf Twitter.

a Great meMory: thRee thINGs caNNOt be lOnG hidden: the sun, the MOOn, AnD the tRuth. pic.twitter.com/VHQQM2T05n — Prey (@PreyGame) March 13, 2018

Der verwirrende Schrieb wurde von den Fans sehr schnell aufgeschlüsselt. Wenn man nur die großen Buchstaben nebeneinander stellt, ergibt das folgende Konstellation: „GMRINGNNOOGMOOADR“. Wenn man nun die Reihenfolge ändert, wäre eine mögliche Kombination: „GOOD MORNING MORGAN“. Das ist momentan die gängigste Decodierung des Rätsels. Was das ganze zu bedeuten hat und ob das überhaupt des Rätsels Lösung ist bleibt unklar.

Der Satz: „A great memory: Three things cannot be long hidden: The Sun, the Moon and the Truth“ weißt wiederum auf andere Dinge hin. Manche Fans glauben, dass er bedeuten soll, dass das DLC tatsächlich auf der Mondbasis spielen wird, von der im Grundspiel so viel erzählt wird.