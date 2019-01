Prodeus: Doom für Nostalgiker

Prodeus ist ein außergewöhnliches Shooter Projekt, das versucht den Look und das Gefühl alter FPS Klassiker mit Hilfe moderner Rendertechniken neu zu beleben.

Oh Prodeus wie schön sind deine Pixel

Das ambitionierte Indiespiel Prodeus orientiert sich an den ganz alten FPS Ikonen wie Doom und sucht diese mit moderner Technik, in einem noch nie dagewesenen Look, neu zu erfinden. Hinter dem Titel stecken Mike Voeller und Jason Mojica die bereits maßgeblich an der Entwicklung von Wolfenstein, Bioshock Infinite, Payday 2 und diversen Call of Duty Teilen beteiligt waren. Sicher ist jedenfalls: Die beiden verstehen ihr Shooter Handwerk. Zugegeben, Voeller arbeitete zuletzt auch an Super Lucky’s Tale mit, aber das ignorieren wir hier mal.

Beworben wird Prodeus als eine Re-imagination der alten FPS Klassiker. Im Klartext soll der Shooter also on par mit den Qualitäten eines modernen AAA-Titels sein, ohne aus den Limitation der alten FPS Spiele auszubrechen. Erzeugt wird die retroschike Optik durch die Konvertierung von dreidimensionalen Objekten in zweidimensionale Sprites. Oben drauf nutzt Prodeus Grafik-Filter wie wir sie etwa schon aus einem Octopath Traveler kennen. Das UI und Head-up-Display erinnern stark an Metroid Prime, während die Level Architektur so auch in einem Doom oder Quake zu Hause sein könnte. Natürlich darf in einem dunklen Nostalgieshooter auch das entsprechende Gespratze nicht fehlen. So featured das hochwertige Pixelgeknalle aufgedrehte Effekte und auch dem Zerstückelungssystem wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Alles in Allem sieht Prodeus wirklich ungewöhnlich aus, weiß aber durchaus zu gefallen. Der extravagante Look gepaart mit dem Gameplaysmoothie aus Doom, Wolfenstein und Quake scheint uns mehr als einen Blick wert zu sein.