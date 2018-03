Project C: Thief und Half Life 2 Entwickler kreieren MMO in einer Sci-Fi-Welt

Das Pariser Studio Darewise Entertainment wurde erst vor kurzem von einem Team aus erfahrenen Entwicklern gegründet. Nun haben sie ihr erstes Projekt mit dem Namen Project C angekündigt, welches ein auf der Virtual-World-Plattform SpatialOS laufender Sci-Fi-MMO sein wird.

Simuliertes Ökosystem und haufenweise Erweiterungen

Das neue Projekt unter dem Arbeitstitel Project C ist in Paris durch die Feder von Randy Smith (Designer von Thief) und Viktor Antonov (Art Director von Dishonored und Half-Life 2) entstanden. Im Entwicklerteam sind viele bekannte Industriegrößen aktiv, die an großen Titeln wie Assassin’s-Creed, Doom, Half Life 2, Halo und Dishonored mitgewirkt haben.

Das Studio verspricht eine riesige Sci-Fi-Welt mit komplett simuliertem Wirtschaftssystem bereichert durch eine reichhaltige Flora und Fauna. Ihr könnt diese erkunden und erobern. Zudem finden Entscheidungen des Spielers in der Geschichte des Spiels Berücksichtigung und neue Kapitel sollen diese kontinuierlich erweitern. Diese Features sollen es von anderen MMOGs abheben. Weiter hieß es, es soll „erinnerungswürdige Gameplay-Momente“ geben.

Konkrete Spielzuammenhänge und handfeste Informationen gibt es bis auf die Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen Improbable bisher nicht. Der Partner ist für die aktuelle Entwicklung von SpatialOS zuständig. Die moderne Cloud-Technologie soll es ermöglichen, größere und komplexere Algorithmen auf einem Live-Server einzusetzen.

Da sich das Spiel noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, ist noch kein Release-Termin bekannt gegeben. Auf der Webseite findet ihr den Hinweis, dass nähere Informationen in naher Zukunft offenbart werden sollen.