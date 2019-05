PlayStation Plus: Die Gratisspiele für Mai 2019

Die Gratisspiele für die PlayStation 4 im Mai wurden bekanntgegeben. Diesen Monat erwartet Abonnenten von PS Plus eine Indie-Perle von 2017 und ein Party-Kochspiel der etwas anderen Art. Ab dem 7. Mai sind die Spiele im PlayStation Store erhältlich.

What Remains of Edith Finch

Das Adventure von Entwickler Giant Sparrow (The Unfinished Swan) und Publisher Annapurna Interactive, konnte 2017 viele Indie-Fans begeistern. In der Egoperspektive erkundet ihr das Haus der Finches und deckt immer mehr ihrer tragischen Familiengeschichte auf. Das Adventure setzt auf eine melancholische Stimmung und eine eher ungewöhnlich surreale Handlung. Mit einer Spielzeit von 2-4 Stunden erhaltet ihr hier eine mitreißende und kreativ erzählte kleine Geschichte.

Overcooked

Der Party-Kochtitel Overcooked von Ghost Town Games und Team 17 schickt uns in eine Küche, in der wir am besten mit unseren Freunden kochen und Chaos stiften. Denn Overcooked macht am meisten Spaß, wenn ihr es im Koop-Modus spielt. In der Story müsst ihr das Zwiebelreich vor einem fetten Monster mit unstillbarem Hunger retten. Dafür reist ihr durch die Zeit und verbessert in verschiedenen Szenarien eure Kochkünste. Das Spiel-Prinzip ist sehr simpel und erfrischend und geht vor allem dann auf, wenn ihr euch mit einem Freund absprechen müsst.

Bis zum 7. Mai können Abonnenten von PS Plus noch die Gratisspiele von April zu ihrer Bibliothek hinzufügen. Danach sind die neuen Titel verfügbar.