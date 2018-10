PS5 und Next Xbox: Umfangreiches Cross-Plattform-Support wird zum Standard?

Bethesdas Pete Hines äußerte sich zur den Next-Gen-Konsolen. Er betonte, dass Cross Play und Cross-Progression zum Standard werden sollten.

Next-Gen-Konsolen

Bald steht die Veröffentlichung von “Fall Out 76” an. Hierbei handelt es sich um ein Online-Spiel, welches enorm von Cross-Play-Unterstützung profitieren könnte. Diese Feature erwartet Bethesdas Pete Hines in der Zukunft von allen Konsolen Generationen.

Bethesdas Pete Hines wurde auf die Next-Gen-Konsolen angesprochen und erklärte, dass das Thema Cross-Play und Cross-Plattformen-Support eine große Sache ist. Das Sony sich diesem Thema öffnete erfreute ihn.

Hines erkläre auch, dass es sich für ihn bei Cross-Play und Cross-Progression um zwei verschiedene Dinge handelt.

„Ich möchte nicht nur auf anderen Plattformen gegen die Leute spielen. Ich möchte auch meine Fortschritte von Gerät zu Gerät mitnehmen können. Was ich freigeschaltet habe, was mein Charakter kann, möchte ich von Plattform zu Plattform nutzen können“ so Hines.

Weiterhin seinen Cross-Play und der übergreifende Speicherstand zwei Dinge die gleich wichtig sein.

„Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit den Next-Gen-Plattformen noch mehr davon sehen werden, im Hinblick auf die Behandlung unserer Fangemeinde als Ganzes.“

Im Ganzen soll die Trennung von der Spielergemeinschaft auf PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch der Vergangenheit gehören. Hierzu sagte Hines abschließend: