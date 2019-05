PS5 & Xbox Scarlett: Leistung soll wohl Google Stadia übertreffen

Sony nannte vor kurzem erste Hardware Spezifikationen ihrer kommende Konsole Playstation 5. Dies befeuert die ohnehin schon hitzige Gerüchteküche gegen die Xbox Scarlett.

So gab Google auf einer Pressekonferenz bekannt, das ihre cloudbasierte Konsole Stadia die PS4 und Xbox One in Sachen Leistung weit übertreffen wird. Damit rückt sie nicht nur die neue Technologie in ein besseres Licht, sie setzt auch klare Anforderung an Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox Scarlett/Two. So wurde die Leistung der Stadia auf 10,7 Teraflops betitelt.

Ist Stadia schon relevant?

In einem Interview bezeichnete Frank Schreiber, Vizepräsident von 3D Realms die kommende Generationen an Konsolen als stärker, als Google Stadia. Genaue Daten gibt es zwar nicht, Spekulationen zufolge bewegt sich die PlayStation 5 bei 12,9, die Xbox Scarlett sogar bei 15 Teraflops. Ganz spekulativ sind die Zahlen jedoch nicht, denn Sony verteilte bereits an ausgewählte Entwickler sogenannte DevKits, also Prototypen ihrer Konsole. Weiterhin gibt Schreiber seine Meinung zu der Zukunft von Google Stadia ab. Seiner Einschätzung nach ist Cloud-Gaming noch nicht relevant, die klassischen Konsolen würden momentan in allen Bereichen besser abschneiden. Um dies definitiv bestätigt zu wissen, müssen wir uns aber wohl oder übel noch etwas gedulden. Beide Konsolen sollen nämlich erst 2020 auf den Markt kommen. Bis dahin heißt es abwarten und beobachten.