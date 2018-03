PUBG: Spieler konnte die Samuraischwert-Attacke seiner Frau nur wegen Videospielen abwehren

Soul Calibur VI: Geralt von Riva wird als Kämpfer mit dabei sein

Geralt ist schon viel in Nilfgaard herum gekommen und hat auch schon außerhalb der Grenzen einiges erkundet. Jetzt begibt er sich in neue Gefilde. In Soul Calibur VI wird der Hexer in die Arena geschmissen. Soul Calibur VI: Messt euch mit dem Hexer Gestern haben die Fans haben schon verschiedenste Theorien zu einem offiziellen Witcher-Tweet aufgestellt. Die meisten Gerüchte rankten sich um einen Auftritt beim neuen Super Smash Bros, das bekanntlich gerade für die Switch angekündigt wur