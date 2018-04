PUBG: Waffen werden im nächsten Balance-Update angepasst

God of War: Erobert die UK-Charts im Sturm

Vergangenen Freitag erschien nach langem Warten der neue Ableger von God of War. Wie erwartet legte Kratos' nächstes Abenteuer einen grandiosen Start hin. In den britischen Verkaufs-Charts stellt der Titel einen neuen Rekord für die Serie auf. God of War: Neuer Verkaufsrekord für die Serie Schon vor der Veröffentlichung überschlugen sich die Meinungen der Kritiker über das neue God of War. Auch nach dem offiziellen Release am Freitag schneidet der Titel auf metacritics überdurchschn