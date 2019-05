Rage 2: Alle Waffen und ihre Fundorte im Guide

Die Anzahl der Waffen bei Rage 2 ist recht übersichtlich: Insgesamt 10 unterschiedliche Schießeisen können im Laufe der Story den Weg in euer Inventar finden. Wir haben den Shooter angespielt (Anfänger-Guide wird folgen) und alle Waffen ausfindig gemacht. Auf der obigen Karte seht ihr einen Überblick über die jeweiligen Fundorte. Für euch gehen wir natürlich ins Detail, damit ihr nicht allzu lange suchen müsst.

Ranger Assault Rifle & Sidewinder Pistol

Diese Standard-Waffen sammelt ihr von Anfang an ein. Schutzlos würden wir uns auch nicht in die dystopische Welt wagen…

Combat Shotgun

Ob ihr wollt oder nicht, die Combat Shotgun wird so oder so euch gehören. In der Blackout Mission (Ark 402a), die zur Hauptstory gehört, sammelt ihr die Combat Shotgun automatisch ein.

Siedler-Pistole

Diese Waffe ist den Vorbestellern vorbehalten.

Smart Rocket Launcher

Um den Smart Rocket Launcher einheimsen zu können, begebt euch zum Strongbox Ark, der sich ungefähr in der Mitte der Region Torn Plains befindet. Zusatzinformationen sind überflüssig, denn ihr müsst einfach nur den Ark betreten und das Schmuckstück an euch reißen.

Charged Pulse Cannon

Bevor ihr den Shrouded Vault Ark (411c) betreten könnt, um die Charged Pulse Cannon aufzulesen, müsst ihr zwei Reaktoreinheiten zerstören. Eine davon findet ihr an der Shrouded Sub Station Brave im Südwesen des Arks und die andere an der Shrouded Sub Station Alpha, die im Nordwesten vom Ark liegt.

Firestorm Revolver

Für den Firestorm Revolver müsst ihr euch nicht allzu sehr ins Zeug legen, nur die Augen offen halten: In der Region Sekreto Wetlands könnt ihr im Norden den Dank Catacomb Ark und inmitten einer Siedlung die Waffe erspähen.

Grav-Dart Launcher & Hyper-Cannon

In Neddle Falls findet ihr gleich zwei Waffen: Den Grav-Dart Launcher sammelt ihr problemlos im südlich gelegenen Ark ein. Der Eingang befindet sich auf einem Felsen. Die im Norden der Region zu findende Hyper-Cannon hingegen wird von Gegnern bewacht, die euch nicht so einfach vorbei lassen. Insbesondere den Cyber Crusher Boss solltet ihr nicht unterschätzen.

BFG 9000

Vorweg: Die BFG 9000, die Spielern des Ego-Shooters Doom bekannt sein dürfte, ist Käufern der Collector’s und Deluxe Edition vorbehalten. In der Standard-Version fehlt die kultige Waffe (noch).

Ihr könnt die Waffe direkt nach Abschluss des Tutorials bekommen (oder eben später), indem ihr euch von Vineland aus Richtung Norden begebt. An einer Kreuzung könnt ihr beobachten, wie ein Meteorit neben euch in die Erde kracht. Im eingeschlagenen Gestein findet ihr die berühmt-berüchtigte Knarre. Sie ist allerdings sehr mächtig, denn ihr könnt mehrere Gegner auf einmal treffen. Doch müsst ihr die Einbuße hinnehmen, dass sich die Munitionskapazität auf läppische drei beschränkt. Obendrein müsst ihr tief in die Tasche greifen, um Nachschub zu ordern. Zu allem Überfluss bekommt ihr allein in Wellspring neue Munition. Unser Tipp: Nutzt dieses mächtige Werkzeug sparsam und an geeigneter Stelle.