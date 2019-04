Rage 2: Neuer Gameplay-Trailer erschienen

Test: Rage

Die neue "BFG" aus dem Hause ID huldigt einem ausgesprochen klassischen Gamedesign und will damit alte Zeiten aufleben lassen, Traditionen wahren. Und beweist nebenher, dass früher in diesem Fall tatsächlich alles besser war... alte Haudegen Zeiten ändern sich. Vor fünfzehn Jahren konnten Nerds technische Revolutionen im Kinderzimmer aus dem Ärmel schütteln. John Carmack war so einer. Der Texaner ist quasi der Papa der Egoshooter und brachte u.a. Doom, Quake und Doom 3 das Laufen bei. Aber auch andere Väter bekamen schöne Töchter. Minimales Verrücken der Meilensteine in der Programmierung sind gegenwärtig nur noch in riesigen Teams mit Millionen-Budgets möglich. Nicht wenige waren daher gespannt, wie sich der Godfather of FPS bzw. sein Studio aktuell behaupten kann. Do