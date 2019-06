Rainbow Six Quarantine: Erste Infos zum Co-Op Shooter

Wie üblich brachte die E3 2019 viele neue Informationen zu bereits erwarteten und komplett neuen Titeln. Dabei war auch die Pressekonferenz von Ubisoft voll mit Trailern, Teasern und Gameplay-Videos. Unter Anderem wurde der Co-Op Shooter Rainbow Six Quarantine gezeigt. Alles was es bereits zu wissen gibt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Neue „Freunde“ und alte Bekannte

Im Teaser ist so bereits einiges zu erkennen. Im Video liegt eine offenbar verwundete Person auf dem Boden und zielt mit einer Pistole in eine unbestimmte Richtung. Zu hören sind dabei sonderbare Geräusche, der nicht sichtbare Gegner scheint von keiner menschlichen Natur zu sein. Als die Kamera den Arm der Person zeigt, ist deutlich eine Art Infektion zu sehen. Als diese dann den Arm entlang kriecht und das Handgelenk erreicht, aktiviert sich ein seltsames Gerät an einem Armband. Kurz darauf stürmen mehrere befreundete Soldaten in den Raum, es lassen sich wage die Operator Vigil und Ela erkennen.

Outbreak 2.0?

Zombie Co-Op gab es bereits einmal in einem Event namens Outbreak in Rainbow Six Siege. So war das Feedback anscheinend so gut zu dem Modus, dass daraus ein eigenständiges Spiel werden sollte. Es wurde aber im Rahmen eines Interviews auf der E3 2019 betont, dass sich das Spiel stark wie sein Vorgänger anfühlen soll. Explizit wurde hier die Punkte Waffenfeeling und die Operator mit ihren Gadgets genannt.

Ihr wollt mehr?

Wenn ihr weitere Infos zu Rainbow Six Quarantine, Ubisoft oder der ganzen E3 2019 haben wollt lest euch den angegebenen Artikel durch oder besucht uns auf unserer Seite ingame.de!