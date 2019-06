Vor kurzem gerieten einige Gerüchte zu einem potenziellen Nachfolger des Taktishooter Rainbow Six Siege in den Umlauf. Hierzu wurde nun offiziell Stellung bezogen.

Rainbow Seven Siege ?

Rainbow Six Brand Director Alexandre Remy sprach in einem Interview über einen potentiellen Nachfolger. Er sagte, dass eine neue Version (Rainbow Seven Siege) nicht in Planung ist.

Dies gilt ebenfalls für die neuen Konsolen, wie die PS5 und die nächste Xbox Generation. Der Shooter ist seit 2015 auf dem Markt. Er schaffte es dabei innerhalb eines Jahres mehr als 10 Millionen Spieler für sich zu gewinnen. Im Jahre 2017 schaffte er es die 25 Millionen Spieler Marke zu durchbrechem und erreichte im Jahre 2018 sogar 40 Millionen Spieler.

Dank des großen Erfolgs ist eine neu Version des Spiels nicht notwendig so Remy. Außerdem will man die einzelnen Spieler auf den verschieden Plattformen nicht voneinander trennen. Denn ein besonders gutes Spiel wird auch immer von einer großen Community geprägt. Vor kurzem startete im Spiel die Operation Phantom Sight, für mehr Information könnt ihr die offizielle Seite von Rainbow Six Siege besuchen. Wenn euch das Thema gefällt, schaut auch hier bei unseren anderen Beiträgen zum Thema oder am Ende des Artikels vorbei.

Kompatibilität

Remy sprach in dem genannten Interview ebenfalls über ihr Spiel auf der kommenden Konsolengeneration. Hier deutete er an, dass durch die Abwärtskompatibilität Spieler der verschiedenen Plattformen zusammen spielen werden können. Konkrete Daten nannte er hier jedoch nicht.