Rainbow Six: Year 4 Season 1 bringt neue Operatoren und Karte mit sich

Caseking Community Cup: Am 22. Februar 2019 startet unser CS:GO Turnier in den 5. Spieltag – Jetzt anmelden!

Noch fünf Tage, dann geht es weiter in unseren legendäres CS:GO-Turnier. Vier von zehn Spieltage des Caseking Community Cup sind absolviert und Team „watd0ink“ hat sich bereits in den Favoritenstatus für die Endauswertung katapultiert. Heißt jedoch nicht, dass ihr den dreimaligen Siegern nicht zeigen könnt, wo der Hammer hängt. Auch am 05. Spieltag, der am Freitag den 22. Februar 2019 um 19:00 Uhr an den Start geht, könnt ihr euch erneut Punkte für die Gesamtwertung sichern und wie