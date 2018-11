Red Dead Online: Alle Spielmodi im Überblick

One Piece World Seeker: Release-Termin und Gameplay vorgestellt

One Piece World Seeker hat endlich einen Release-Termin. Bandai hat endlich einen Termin genannt: Am 15. März 2019 wird das neue Spiel aus dem One Piece Universum für Xbox One, PS4 und PC an den Start gehen. Zusätzlich liefern die Entwickler noch einige Informationen zum Pre-Order-Umfang und ein Gameplay-Video. Pre-Order und Collectors Edition Wenn ihr One Piece World Seeker vorbestellt, erhaltet ihr Zugang zu einer exklusiven Mission, in der ihr ein mysteriöses Geheimnis um die monst