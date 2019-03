Red Dead Online: Update bringt neues Freeroam-Event, Waffe und kostenlose Belohnung

Caseking Community Cup: 7. Spieltag startet am 08. März

Zurück in der Spur - Nach einem kleinen Ausreißer am 5. Spieltag hat das Favoritenteam "watd0ink" seine Führung am vergangenen Freitag ausgebaut. Ende der Woche geht unser 10-teiliges CS:GO Turnier in die nächste Runde. Noch hat jedes Team Chancen auf den Gesamtsieg und das Preisgeld von 500€. Außerdem habt ihr auch an Spieltag 7 wieder die Möglichkeit, satte Hardware zu gewinnen - sponsored by Caseking. Die Anmeldung ist noch bis Freitag, den 08. März um 19:00 Uhr offen. Wann ge