Red Dead Redemption 2: Alle Fische, alle Köder im Guide

Lesezeit: 4 min

Petry Heil liebe Freunde des gemeinen Angelsports. In diesem Guide könnt ihr lesen, wie ihr euch am besten etwas an den Hacken holt im Western-Spiel Red Dead Redemption 2.

Vorbereitung ist Alles

Zunächst müsst ihr eine Angelrute im Item-Menü auswählen und danach einen Köder auswählen. Es gibt insgesamt zwei verschiedenen Ködertypen: Bobber und Lure. Mehr dazu später. Ihr bekommt die Angel im Laufe der Hauptstory „A Fisher of Men.“

Steuerung

Haltet LT/L2 um die Rute zu greifen und anschließend RT/R2, um zu werfen. Je länger ihr RT/R2 drückt desto weiter werft ihr den Köder aus. Anschließend hängt alles vom ausgewählten Köder ab. Mit einem Bobber müsst ihr nur sitzen und warten, bis etwas zubeißt. Ihr könnt den Köder mit RT/R2 antippen, um Fische anzulocken. Mit einem Lure müsst ihr dagegen aktiver für euer Glück arbeiten. Werft den Lure aus und zieht in langsam wieder ein, bis ihr einen Biss spürt. Dabei ist es hilfreich, den Lure an den Fischen vorbei zu ziehen. Die Fische nagen am Köder bevor sie sicher beißen, deswegen nicht sofort Zug auf die Leine geben.

Wenn ihr den Fisch am Haken habt, müsst ihr in Müde machen. Ihr müsst, wie schon beim Pferde zähmen, gegen den Fisch arbeiten. Verhindert das der Fisch mehr Leine zieht. Es kann auch sein, dass euch der Fisch hinter einem Stein oder einem anderen Objekt vom Haken flutscht, haltet ihn deswegen möglichst im offenen Wasser.

Ihr holt die Leine ein, indem ihr den rechten Stick gegen den Uhrzeigersinn dreht. Ihr müsst die Leine so schnell wie möglich einholen, wenn der Fisch müde ist. Drückt ihr zusätzlich den Linken Stick, wird das Einholen beschleunigt. Tipp: Benutzt Daumen und Zeigefinger gleichzeitig zum Einholen.

Die Stärke des Fisches hängt von seiner Große und seiner Art ab. Kleinere Fische wie Bluegills und Rockbass lassen sich relativ schnell einholen. Bei größeren Fischen wie Lachsen und Co. kann der Kampf schon einige Minuten dauern.

Köderarten

Wie vorher schon erwähnt, ist die Wahl der Köder ausschlaggebend für euren Fang. Ihr könnt entweder mit Brot, Mais und Käse fischen oder ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und Würmer oder Krebse an den Haken hängen. Für legendäre Fische gibt es darüber hinaus noch Spezialköder dir ihr benötigt, um einen Biss zu bekommen. Hier die Köder in der Übersicht:

Bobber:

Brot: gut für kleinere Fische

gut für kleinere Fische Mais: gut für kleinere Fische.

gut für kleinere Fische. Käse: gut für kleinere Fische.

gut für kleinere Fische. Würmer: hervorragend für mittelgroße Seefische.

hervorragend für mittelgroße Seefische. Krebse: gut für größere Fische in tieferen Teilen von Flüssen und Seen.

gut für größere Fische in tieferen Teilen von Flüssen und Seen. Grillen: Hervorragend geeignet, um mittelgroße Flussfische anzulocken.

Lure:

Flussköder: zieht alle kleinen und mittleren Fische in Flüssen an.

zieht alle kleinen und mittleren Fische in Flüssen an. Seeköder: zieht größere Fische an, die in Seen leben.

zieht größere Fische an, die in Seen leben. Sumpfköder: zieht mittelgroße und große Fische an

zieht mittelgroße und große Fische an Spezieller Flussköder: Erhöht die Chance, mittlere bis große Flussfische zu fangen.

Erhöht die Chance, mittlere bis große Flussfische zu fangen. Spezieller Seeköder: Erhöht Ihre Chancen, mittlere bis große Seefische zu fangen.

Erhöht Ihre Chancen, mittlere bis große Seefische zu fangen. Spezieller Sumpfköder: Erhöht die Chance, mittlere bis große Fische zu fangen.

Der Angelladen

In Lagras findet ihr einen Angelladen, der sämtliches Zubehör für die Fischjagd verkauft. Im Übrigen ist dieser Laden, der einzige im ganzen Spiel.

Fischarten

In den Seen, Teichen, Flüssen und Sümpfen des Red Dead Redemption 2 gibt es viele verschiedene Fischarten. Hier eine kleine Übersicht mit den besten Ködern für die jeweilige Fischart:

Bluegill – Käse

– Käse Kettenpflücker – Mais

– Mais Redfin Pickerel – Brot

– Brot Rock Bass – Käse oder andere Naturköder

– Käse oder andere Naturköder Schwarzbarsch – Jede Art von Naturköder

– Jede Art von Naturköder Bullhead Catfish – Käse oder Mais

– Käse oder Mais Barsch – Brot

– Brot Lake Sturgeon – Krebse

– Krebse Forellenbarsch – Krebse

– Krebse Stahlkopfforelle – Würmer

– Würmer Muskie – See lockt

– See lockt Sockeye Lachs – Flussköder

Wer hat an der Uhr gedreht?

Wie in der realen Welt hängt es auch in Red Dead Redemption 2 von der Tageszeit ab, wann ihr den größten Angelerfolgt habt. Am frühen Morgen und am Nachmittag beißen die Fische am besten, wenn die Köder nahe an der Oberfläche liegen und auch wenn es regnet habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen guten Biss.

Fischarten finden

Hier eine Übersicht aller Fischarten mit zugehörigen Lebensraum und unserer Wetterempfehlung:

Bluegill – Alle Seen und Flüsse; am aktivsten bei Regen

– Alle Seen und Flüsse; am aktivsten bei Regen Chain Pickerel – Seen, Flüsse und Sümpfe; am aktivsten bei sonnigem Wetter.

– Seen, Flüsse und Sümpfe; am aktivsten bei sonnigem Wetter. Redfin Pickerel – Flüsse im Süden; an warmen, sonnigen Tagen am aktivsten.

– Flüsse im Süden; an warmen, sonnigen Tagen am aktivsten. Rock Bass – Alles klares Wasser im Land; an sonnigen Tagen am aktivsten.

– Alles klares Wasser im Land; an sonnigen Tagen am aktivsten. Schwarzbarsch – nördliche Flüsse; am aktivsten bei Regen

– nördliche Flüsse; am aktivsten bei Regen Bullhead Catfish – Sümpfe; am aktivsten bei Regen

– Sümpfe; am aktivsten bei Regen Barsch – Flüsse und Seen im ganzen Land; am aktivsten bei sonnigem Wetter.

– Flüsse und Seen im ganzen Land; am aktivsten bei sonnigem Wetter. Lake Sturgeon – Südliche Seen und Sümpfe; am aktivsten bei bedecktem Wetter.

– Südliche Seen und Sümpfe; am aktivsten bei bedecktem Wetter. Forellenbarsch – Alle Gewässer im Süden; am aktivsten bei regnerischem Wetter.

– Alle Gewässer im Süden; am aktivsten bei regnerischem Wetter. Stahlkopfforelle – Seen, meistens im Süden; am aktivsten bei regnerischem Wetter.

– Seen, meistens im Süden; am aktivsten bei regnerischem Wetter. Muskie – nördliche Seen; am aktivsten an bewölkten Tagen.

– nördliche Seen; am aktivsten an bewölkten Tagen. Rotlachs – Flüsse im Norden; am aktivsten bei bedecktem Wetter.

Legendäre Fische

Reitet zum Ufer des Flat Iron Lake, nach Gill Landing. Hier trefft ihr auch Gill. Er gibt euch eine Karte, auf der alle Legendäre Fische verzeichnet sind. Für die legendären Fische benötigt ihr meistens spezielle Angelköder. Hier die Karte:

Dumme Ziege

Es gibt einige Ziegenböcke die auch bei Gelegenheit umrennen. Wer den weißen Araber gezähmt hat, sollte diese Eigenart mancher Tiere in solchen Situationen kennen.

Boote, Boote, Boote!

Im Laufe des Spiels müsst ihr in jedem Fall ein Boot stehlen und ins Camp bringen. Mit diesem Boot könnt ihr auf Seen fahren, um auch in tieferen Gewässern zu fischen.

Ice, Ice, Baby!

Aufgepasst, Eisfischen ist in Red Dead Redemption 2 nicht möglich!