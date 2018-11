Red Dead Redemption 2: Alle Gold-Medaillen der Story-Missionen im Guide

Red Dead Redemption 2 hält insgesamt 104 Goldmedaillen im Story-Modus für euch bereit. Wir sagen euch, was ihr erfüllen müsst, um die Goldmedaillen in der jeweiligen Mission zu erhalten. Schließt ihr 70 Missionen in Gold ab, erhaltet ihr die Gold Rush-Trophäe. Ihr könnt also aus den 104 Missionen die 70, die euch am leichtesten fallen, auswählen.

Ihr könnt alle Missionen in RDR2 beliebig oft wiederholen. Wenn ihr eine Mission abgeschlossen habt, geht ihr ins Menü > Fortschritt > Story > Mission auswählen. Dort könnt ihr auch eure Medaillen überprüfen. Für jede abgeschlossene Herausforderung wird bei Erfüllung ein Häkchen angezeigt. Nach dem Abschluss der Geschichte wird alles im Missions-Protokoll freigeschaltet und ihr könnt bequem aus der Story wählen, welche Mission ihr wiederholen wollt.

Ein Durchlauf muss reichen

Um die Goldmedaille zu erhalten, müsst ihr alle Anforderungen in einem Durchgang erfüllen. Beim Start der Mission werden alle Anforderungen automatisch zurückgesetzt.

Während ihr eine Mission spielt, könnt ihr erledigte Aufgaben über den linken Pfeil auf dem Steuerkreuz überprüfen. Während dem Lauf mancher Mission ist es allerdings schwierig, gerade wenn man nicht verletzt werden darf. Deswegen haben wir euch hier eine Übersicht aller Gold-Anforderungen zusammengefasst.

1. Kapitel

Gesetzlose aus dem Westen

Nimm bei der Schießerei keinen Schaden.

Plündere sechs oder mehr Gegenstände von der Ranch der Adlers.

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Tritt, verfolgt von Erinnerungen

Töte alle Wölfe, ohne Schaden zu nehmen.

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Die Nachwirkungen der Schöpfung

Töte jeden Hirsch mit einem einzelnen Pfeil.

Schrecke keinen einzigen Hirsch auf.

Töte den zweiten Hirsch mit einem sauberen Abschuss.

Alte Freunde

Fange und fessle Kieran innerhalb von 45 Sekunden.

Töte drei O’Driscolls während desselben Dead Eye.

Schließe die Mission innerhalb von 15 Minuten und 30 Sekunden ab.

Lande 15 Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Wer zum Teufel ist Leviticus Cornwall?

Rette Lenny, wenn er vom Zugdach hängt.

Erledige, wenn der Zug angehalten hat, alle Wachen innerhalb von 1 Minute.

Nimm bei der Schießerei keinen Schaden.

Lande zehn Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Ostwärts

Sammle Javier ein, wenn du nach Horseshoe Overlook fährst.

Schließe die Mission innerhalb von 6 Minuten ab.

2. Kapitel



Feine Gesellschaft nach Valentine-Art

Bringe das verlorene Zugpferd zu seinem Besitzer zurück.

Finde Karen innerhalb von 45 Sekunden.

Die Muße eines Amerikaners

Rette Javier innerhalb von 15 Sekunden.

Besiege Tommy innerhalb von 1 Minute 30 Sekunden.

Tritt ab, mit gesenktem Haupt

Spüre den Bären innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden auf.

Schieße mindestens sechs Mal auf den Bären.

Schließe die Mission innerhalb von 12 Minuten ab.

Zu Gast bei Freunden

Tötet lautlos 4 O’Driscolls.

Lande zwölf Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Ein friedlicher Zeitvertreib

Versuche, bei einem alten Rivalen Wiedergutmachung zu leisten.

Erwische Lenny in flagranti.

Lass dich nicht verhaften.

Wer nicht ohne Sünde ist

Gewinne zwei Pokerhände.

Bringe den Reverend innerhalb von 2 Minuten und 5 Sekunden zum Lager zurück.

Die Dornen von Amerikas

Plündere alles in Carmody Dell.

Lasse dich nicht entdecken.

Bringe den Wagen innerhalb von 1 Minute und 10 Sekunden zur Emerald Ranch.

Geldverleih und andere Sünden – Teil III

Schließe die Mission innerhalb von 2 Minuten und 10 Sekunden ab.

Selig sind die Sanftmütigen

Tötet bei der Flucht die berittenen Gesetzeshüter innerhalb von 55 Sekunden.

Lande 15 Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Der erste wird der letzte sein

Töte mit Javier lautlos die Kopfgeldjäger am Fluss.

Schieße das Seil durch, um Sean zu befreien.

Lande zehn Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Ölvergießen – Teil II

Fahre den Wagen innerhalb von 1 Minute und 45 Sekunden zum Zielort.

Menschenfischer

Fange, nachdem du am Ufer angekommen bist, innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden einen Fisch.

Schließe die Mission innerhalb von 7 Minuten und 20 Sekunden ab.

Ölvergießen – IV

Tötet alle Zugwachen, bevor Sean einen Schuss abgibt.

Plündere den Gepäckwagen vollständig.

Entkomme den Gesetzeshütern innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden.

Töte zehn Gegner mit Dead Eye.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Wir liebten uns einst – Teil III

Überzeuge den Anführer der Chelonier ohne Gewalt, Jamie gehen zu lassen.

Bringe Jamie innerhalb von 2 Minuten zu Mary zurück.

Gute, alte Quacksalbe

Verhindere, dass Benedict Allbright von der Klippe fällt.

Fessle Allbright innerhalb von 1 Minute und 15 Sekunden.

Bringe Allbright innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden zum Sheriff.

Schafe und Ziegen

Bringe alle Schaft lebendig zurück zum Pferd in Valentine.

Lande 25 Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 70%

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Ländliches Idyll

Erledige alle berittenen Wachen, die den Wagen beschützen, mit einem Kopfschuss.

Töte zehn Gegner mit Dead Eye.

Schließe die Mission innerhalb von 6 Minuten ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Befremdliche Güte

Bringe die gefangene Person innerhalb von 1 Minute und 40 Sekunden zu ihrer Familie zurück.

Lande fünf Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

3. Kapitel

Weitere Fragen zum Frauenwahlrecht

Wehre die Lemoyne-Räuber innerhalb von 1 Minute ab.

Lande fünf Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 85% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Der neue Süden

Schlage Anders Anderson bewusstlos, ohne getroffen zu werden.

Fange und bringe Anders Anderson innerhalb von 5 Minuten und 30 Sekunde zum Gefängnis zurück.

Fange mit Dutch und Hosea einen Fisch.

Amerikanische Destillation

Gewinne das Rennen zurück ins Lager

Schließe die Mission ab, ohne Schaden zu nehmen.

Lande zehnt Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab.

Ein Versehen

Rette Uncle, wenn er überwältigt wird.

Lande 20 Kopfschüsse

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Der Strom treuer Liebe – Teil II

Erreiche Penelope, ohne entdeckt zu werden

Schließe die Mission innerhalb von 3 Minuten ab.

Der Weg der wahren Liebe – Teil III

Schließe die Mission innerhalb von 4 Minuten und 15 Sekunden ab.

Er predigte Vergebung

Töte zehn Lemoyne-Räuber mit einem Scharfschützengewehr.

Schließe die Mission innerhalb von 11 Minuten und 30 Sekunden ab.

Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen

Sodom? Zurück nach Gomorrha

Plündere alle Tresore.

Töte bei der Flucht zu Pferde fünf berittene Gesetzeshüter durch Kopfschüsse.

Erreiche die Downes-Ranch innerhalb von 1 Minute und 55 Sekunden.

Schließe die Mission mit 70% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Werbung, die neue amerikanische Kunst – Teil II

Töte drei Lemoyne-Räuber im Saloon durch Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 90% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

In Luft ausgelöst

Untersuche alle Hinweise in Trelawnys Karawane.

Entferne dich beim Fährtenlesen nicht weiter als 30 Fuß von Trelawnys Spur.

Töte zwei Kopfgeldjäger in den Maisfeldern innerhalb von 1 Minute.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Pferdefleisch zum Abendbrot

Töte den Stallburschne, der dir die Pferde zeigt.

Fange den Hengst innerhalb von 10 Sekunden

Lande fünf Kopfschüsse.

Unfeine Freunde

Schließe die Mission ab, ohne entdeckt zu werden.

Schließe die Mission innerhalb von 8 Minuten und 10 Sekunden ab.

Die Freuden des Tabaks

Töte lautlos den Gray, den Sean in der Scheune ablenkt.

Tränke die Felder innerhalb von 2 Minuten und 20 Sekunden.

Töte auf der Flucht fünf Grays.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Selig sind die Friedensbringer

Befreie und verarzte dich innerhalb von 1 Minute selbst.

Hole im Lager der O’Driscolls deine Waffen zurück.

Töte die Bandenmitglieder der O’Driscolls, die dich verprügelt und auf dich geschossen haben.

Entkomme aus dem Lager der O’Driscolls, ohne entdeckt zu werden.

Spaziergang in einem hübschen Städtchen

Töte bei Bills Rettung drei Gesetzeshüter mit Dead Eye.

Schließe die Mission nur mit Handfeuerwaffen ab.

Schließe die Mission innerhalb von 4 Minuten und 30 Sekunden ab.

Lande 20 Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Blutfehden, Antike und Moderne

Schieße Gareth und Gerald Braithwaite in den Kopf

Lande 20 Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 85% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Die Schlacht von Shady Belle

Tötet alle Lemoyne-Räuber in Shady Belle

Beseitige zwei Leichen innerhalb von 1 Minute und 40 Sekunden aus Shady Belle

Schließe die Mission innerhalb von 11 Minuten ab.

4. Kapitel

Die Freuden der Zivilisation

Fasse den Straßenjungen, bevor er den Markt erreicht.

Schließe die Mission innerhalb von 5 Minuten und 30 Sekunden ab.

Angelo Bronte, Ehrenmann

Begegne dem Hund und der betrunkenen Person.

Lasse dich nicht von den Gesetzeshütern entdecken.

Schließe die Mission innerhalb von 10 Minuten und 40 Sekunden ab.

Lande vier Kopfschüsse.

Der goldene Käfig

Schenke auf der Party einige Drinks ein, mache einem Gast ein Kompliment über seine Aufmachung, nimm ein Geschenk an und rette ein Leben.

Folgt dem Diener, ohne entdeckt zu werden

Nein, nein und nochmals nein

Töte bei der Verfolgungsjagd beide Foreman-Jungs selbst.

Schließe die Mission mit mindestens 90% Genauigkeit ab.

Eine schöne Nacht der Ausschweifung

Gewinne das Pokerspiel ohne Strauss‘ Hilfe.

Fliehe innerhalb von 35 Sekunden vom Schiff, nachdem deine Deckung geplatzt ist.

Lande fünf Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Reiter, Apokalypse

Erschieße die O’Driscolls im Boot, bevor sie heraussteigen.

Schließe die Mission nur mit Handfeuerwaffen ab.

Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab.

Lande 15 Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegeenstände zu benutzen.

Die Freude des Stadtlebens

Raube alle Kunden in der Straßenbahnstation aus.

Töte zehn Gesetzeshüter, während du in der Straßenbahn bist.

Verhindere, dass Gesetzeshüter auf den Wagen springen.

Schieße auf das Dynamit, das Lenny wirft.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Amerikanische Väter – II

Schleiche dich in die Fabrik, indem du dich im Wagen versteckst.

Erreiche Danburys Büro, ohne entdeckt zu werden.

Töte alle berittenen Verfolger während der Flucht.

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Zeitvertreib auf dem Land

Bringe Jules innerhalb von 1 Minute und 40 Sekunden zum Ruderboot zurück.

Schieße fünfmal auf den Riesenalligator.

Rache ist ein Gericht, das am besten serviert wird

Durchsuche jeden Raum in Brontes Villa

Trage Bronte innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden zum Ruderboot.

Lande 20 Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Banking, die alte amerikanische Kunst

Knacke den Tresor, ohne einen Fehler zu machen.

Schließe die Mission nur mit Handfeuerwaffen ab.

Lande 25 Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Für’n guten Zwekc

Finde die Gefangenen, ohne den Ladenbesitzer zu bedrohen.

Schließe die Mission innerhalb von 2 Minuten und 45 Sekunden ab.

Brüder und Schwestern, alle zusammen

Finde das Kind innerhalb von 19 Sekunden

Vaterschaft und andere Träume – II

Erwische und bringe den Wagen innerhalb von 1 Minute und 45 Sekunden zu der abgelegenen Stelle.

Gehe mit Mary ins Theater.

5. Kapitel

Willkommen in der neuen Welt

Falle nicht zurück, während du mit der Sträflingskolonne gehst

Lande zehn Kopfschüsse.

Ein gütiger, wohlwollender Despot

Bringe Javier innerhalb von 2 Minuten in Sicherheit.

Lande zehn Kopfschüsse.

Entfesselte Wildheit

Befreie alle Arbeiter innerhalb von 4 Sekunden.

Schließe die Mission innerhalb von 5 Minuten und 40 Sekunden ab.

Lande acht Kopfschüsse.

Die Hölle selbst kann nicht wüten

Hindere vier Boote daran, an Land zu kommen.

Zerstöre mit der Kanone das Kriegsschiff, ohne daneben zu schießen.

Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab.

Dem Paradies glücklicherweise entkommen

Schalte die ersten beiden Wachen aus, ohne entdeckt zu werden.

Begleite den Kapitän innerhalb von 1 Minute und 24 Sekunden zum Boot.

Schließe die Mission innerhalb von 6 Minuten und 45 Sekunden ab.

Lande 25 Kopfschüsse.

Lieber Onkel Tacitus

Verlasse Shady Belle, ohne von den Pinkertons entdeckt zu werden

Schließe die Mission innerhalb von 8 Minuten ab.

Vergängliche Freude

Töte zwei Pinkertons während des Dead-Eye-Hinterhalts

Lande fünf Kopfschüsse mit der Gatling Gun.

Erreiche mindestens 70% Genauigkeit mit der Gatling Gun

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Die Wege trennen sich

Schließe die Mission innerhalb von 3 Minuten und 5 Sekunden ab.

Das ist Murfee-Land

Bringe Meredith innerhalb von 2 Minuten zu ihrer Mutter.

Lande 15 Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 85% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

6. Kapitel



Ikarus und Freunde

Halte den Ballon während der ganzen Fahrt auf der richtigen Höhe.

Erziele vom Ballon aus fünf Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Besuchszeit

Lande bei beiden Gefängniswärtern vom Turm aus einen Kopfschuss.

Begib dich innerhalb von 2 Minuten und 24 Sekunden zum Boot.

Schließe die Mission innerhalb von 9 Minuten ab.

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Nur zu Besuch

Töte drei berittene Gegner durch Kopfschüsse.

Erreiche die Pferde innerhalb von 2 Minuten und 45 Sekunden.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Entfesselte Wut

Schlage 2 Soldaten auf dem Boot bewusstlos.

Treibe innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden die Pferde zusammen und erreiche das Ufer.

Die Freuden von Van Horn

Töte drei Soldaten durch Kopfschuss mit einem Scharfschützengewehr.

Schließe die Mission mit mindestens 85% Genauigkeit ab.

Auf Wiedersehen, lieber Freund

Finde Colms Verstärkung innerhalb von 45 Sekunden

Lande acht Kopfschüsse mit einem Scharfschützengewehr

Schließe die Mission in 6 Minuten und 30 Sekunden ab

Lieblingssöhne

Schalte den Soldaten an der Kanone innerhalb von 45 Sekunden aus.

Lande 35 Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Die Brücke nach nirgendwo

Bringe das Dynamit innerhalb von 1 Minute und 35 Sekunden an.

Entkomme dem sich nähernden Zug innerhalb von 19 Sekunden.

Archäologie für Anfänger

Hole die Relikte zurück, ohne entdeckt zu werden.

Hole die Relikte innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden zurück.

Ehre unter Dieben

Hole den Impfstoff, ohne entdeckt zu werden.

Schließe die Mission innerhalb von 5 Minuten ab.

Die Kunst der Konversation

Töte bei der Flucht eines der Pferde der Verfolger.

Schließe die Mission innerhalb von 9 Minuten und 30 Sekunden ab.

Schließe die Mission mit mindestens 75% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen

Frau Sadie Adler, Witwe – Teil II

Töte den Scharfschützen in der Scheune durch einen Kopfschuss.

Sichere die Scheune, ohne Schaden zu nehmen.

Schließe die Mission innerhalb von 5 Minuten und 30 Sekunden ab.

Der Sohn des Königs

Lande, während du in Fort Wallace eindringst, bei jedem Soldaten einen Kopfschuss, der deinen Weg zu Fliegender Adler blockiert.

Töte bei der Flucht mit dem Kanu 15 Gegner.

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Mein letzter Junge

Rette Paytah.

Lande 30 Kopfschüsse.

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen

Unsere beste Seite

Lande nach dem Sprung von Dutchs Pferd mit Dead Eye einen Kopfschuss.

Schließe die Mission innerhalb von 11 Minuten ab.

Kämpfe dich mit mindestens 80% Genauigkeit durch den Zug.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen

Read Dead Redemption

Lande sieben Kopfschüsse, während du Sadie vom Leuchtturm aus Deckung gibst.

Erreiche Abigail und Sadie einen Minute, nachdem Sadie überwältigt wurde.

Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen

Suchen Sie nicht Absolution – I

Schließe die Mission innerhalb von 1 Minute und 20 Sekunden ab.

Suchen Sie nicht Absolution – II

Finde Edith Downes innerhalb von 1 Minute und 10 Sekunden.

Der Kurs der wahren Liebe – V

Verteile fünf Kopfschüsse,

Schließe die Mission innerhalb von 7 Minuten und 30 Sekunden ab.

Epilog – Teil 1

Das Rad

Erreicht die Pronghorn Ranch, ohne Vorräte zu verlieren.

Bringe den Wagen innerhalb von einer Minute zurück.

Einfache Freuden

Fülle beim Melken einen Eimer Milch innerhalb von 10 Sekunden.

Schließe die Mission innerhalb von 5 Minuten und 15 Sekunden ab.

Landwirtschaft für Anfänger

Repariere den ersten Zaunabschnitt innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden.

Lasse dich nicht von dem Bullen erwischen.

Vaterschaft für Anfänger

Verbrauche Jeremiahs Ausdauer innerhalb von 45 Sekunden.

Gib Jeremiah ein Leckerli.

Bringe Jack das Reiten bei, ohne dass er abgeworfen wird.

Gewinne das Rennen zurück zur Ranch

Alte Angewohnheiten

Erledige das Mitglied der Laramie-Bande, ohne getroffen zu werden.

Erledige das Mitglied der Laramie-Bande innerhalb von 25 Sekunden.

Jim Milton reitet wieder?

Erledige zehn Gegner, während du zwei Handfeuerwaffen gleichzeitig benutzt.

Lande 15 Kopfschüsse.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen

Vaterschaft für Idioten

Töte alle drei Gegner mit einem Dead Eye.

Kehre nach der Konfrontation innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden auf die Ranch zurück.

Mutterschaft

Schließe die Mission innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden ab.

Heimat der Oberschicht

Schließe die Mission innerhalb von 2 Minuten und 30 Sekunden ab.

Gewinnbringende Erwerbstätigkeit

Finde die gesuchte Person innerhalb von 30 Sekunden, nachdem du in Strawberry angekommen bist.

Fange und fessle den Gesuchten innerhalb von 1 Minute und 15 Sekunden, nachdem du auf dein Pferd gestiegen bist.

Epilog – Teil 2

Freundschaften mit der bloßen Faust

Finde Charles innerhalb von 1 Minute und 50 Sekunden, nachdem du in Saint Denis angekommen bist.

Töte jeden von Guido Martellis Männern innerhalb von 10 Sekunden.

Heimwerker für Anfänger

Schließt die Mission innerhalb von 18 Sekunden ab

Ein Tag ehrlicher Arbeit

Töte jeden von Langhorns Männern bei der Flucht zu Pferde.

Entkomme mit Shane Finley innerhalb von 5 Minuten, nachdem du dir einen Plan zurechtgelegt hast.

Schließe die Mission mit mindestens 70% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Der Werkzeugkasten

Töte alle Skinner-Brüder, die sich in den Bäumen verstecken, durch Kopfschüsse.

Finde Mr. Wayne innerhalb von 2 Minuten und 15 Sekunden.

Schließe die Mission nur mit Handfeuerwaffen ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Ein neues Jerusalem

Hämmere die Nägel mit einer Genauigkeit von 80% ein.

Schließe die Mission innerhalb von 3 Minuten und 30 Sekunden ab.

Ein kleiner Gefallen für einen alten Freund

Bringe Cortez Männer innerhalb von 30 Sekunden dazu, aus Rhodes zu fliehen.

Verteilt 5 Kopfschüsse

Erschießt 4 Leute aus der Hüfte

Keine Heilung

Uncle’s schlechter Tag

Verteilt 5 Kopfschüsse mit dem Bogen

Kehre innerhalb von 3 Minuten und 10 Sekunden nach Breecher’s Hope zurück, nachdem du Uncle befreit hast.

Schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab.

Schließe die Mission ab, ohne Gesundheits-Gegenstände zu benutzen.

Ein weiterer Versuch

Fange einen Fisch.

Schließe die Mission innerhalb von 5 Minuten und 20 Sekunden ab.

Ein wirklich großer Bastard

Schieße viermal auf den anstürmenden Bären

Töte die beiden gegnerischen Kopfgeldjäger durch Kopfschüsse mit Dead Eye.

Schließe die Mission innerhalb von 7 Minuten und 15 Sekunden ab.

Eine traumhafte Zukunft

Schließe die Mission innerhalb von 7 Minuten und 30 Sekunden ab.

Amerikanisches Gift