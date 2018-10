Red Dead Redemption 2: Anfänger-Guide vor Beginn

Wenn man anfängt, einen Guide zu schreiben frägt man sich als erstes: „Was müsst ihr vor Beginn und in den ersten Stunden dieses Spiels wissen?“ In Red Dead Redemption 2 verbringt ihr allerdings die ersten Stunden mit Tutorial-Missionen, zumindest das erste Kapitel. So habt ihr quasi schon eine Art Guide direkt im Spiel integriert. Auf was ihr allerdings danach achten müsst, lest ihr hier.

Nicht rushen!

Möglichst schnell, möglichst viel, kurz Maße statt Klasse. Das funktioniert in RDR 2 nicht sonderlich gut. Ihr springt nicht von Schießerei zu Schießerei, die Gefechte sind eher eingebaute Aktionen im Old-West-Spiel. Es gibt viel zu erkunden und viel Kommunikation und Interaktion mit anderen Spielfiguren die ihr berücksichtigen müsst, um im Spiel weiter zu kommen. Nicht alles lässt sich mit Waffen regeln.

Die Spielgeschwindigkeit zeigt sich auch im Gameplay. Das Standardtempo von Arthur ist eher Spazieren als laufen. Natürlich könnt ihrbestimmte Knöpfe drücken, um Schneller zu laufen oder euch einfach aufs Pferd schwingen. Solltet ihr allerdings verlassene Höfe erkunden oder nach etwas suchen, empfehlen wir euch die normale Geschwindigkeit zu nutzen, um nichts Wichtiges zu übersehen.

Neue Missionen werden auf der Karte mit einem gelben Kreis markiert. Selbstverständlich könnt ihr euch jagen gehen oder eure Camp überprüfen. Jedes Gespräch am Lagerfeuer oder jeder Interaktion kann entscheidet sein. Rennt ihr ausversehen gegen jemanden ohne euch zu entschuldigen, kann das schnell in eine Schlägerei ausarten.

Loot

Während des ersten Kapitels von Red Dead Redemption 2 gibt es zwei Schießerin. Nehmt euch in den Szenen Zeit, eure Gegner zu durchsuchen und ignoriert die Leute, die euch sagen, dass ihr euch beeilen sollst. Plündert jede Leiche, die euch in dem Spiel unterkommt. Insgesamt gibt es in Kapitel 1 30 Dollar und jede Menge Munition für euch zu holen. Auf der Karte werden plünderbare Leichen mit einem schwarzen X markiert. Dadurch geht ihr auch sicher nichts zu vergessen oder zu übersehen.

Wenn ihr Häuser durchsucht, schaut in jede Schublade, jeden Schrank und jeden Schornstein (Ja wirklich in den Schornstein – Dort wird öfters Geld versteckt.) Ihr werdet nicht immer Geld finden, aber in jedem Fall etwas für den kleinen oder großen Hunger. Diesen Proviant könnt ihr auch an das Lager spenden, um eure Bande zu unterstützen. In Red Dead Redemption 2 könnt ihr echt alles plündern, mit einer Ausnahme: Unschuldige. Habt ihr einen Haufen Bandenmitglieder erledigt, könnt ihr diese ohne Folgen plündern, tötet ihr allerdings unschuldige Person wird sich das negativ auf die Spielentwicklung auswirken. Wenn ihr beispielsweise einen Überfall begeht und anschließend die Zeugen beseitigt, wirkt sich das negativ auf eure Ehre aus und auch das plündern hat negative Folgen.

Kamera-Winkel

Ihr könnt die verschiedenen Kameraperspektiven von Red Dead Redemption 2 jeder Zeit wechseln, was euch bei cleverer Nutzung Vorteile im Spiel bringt.

Durch Drücken des Touchpads (auf PlayStation 4) oder des Ansichtsknopfs (auf der Xbox One) werden die Optionen aus Sicht von Arthur angezeigt, die aus Third-Person-Winkeln in drei Entfernungen (nahe, mittel und weit) und einem First-Person-Modus bestehen.

Third-Person ist die Standardeinstellung, mit der ihr auch in den meisten Fällen gut zurechtkommt. Wenn ihr allerdings in Häusern seid oder gerade jemanden plündert es ist sinnvoll in die First-Person-Ansicht zu wechseln. Dadurch wird es euch leichter fallen, einzelne Gegenstände zu finden und aufzunehmen. Diese Ansicht erleichtert euch auch die Steuerung von Fahrzeugen wie Pferdekutschen.

Der Kino-Modus ist ein weiterer Modus, der auch über die Einstellungen vorgenommen werden kann. Wenn ihr Lust auf lange Ausritten habt, bei denen ihr die Landschaft genießen oder erkunden wollt empfehlen wir euch diesen Modus.

Learning by doing

In Red Dead Redemption 2 lernt ihr nicht alles, was ihr wissen müsst in den ersten drei Stunden des Spiels. Selbst nach 30 Stunden Spielzeit lernt man immer noch etwas dazu. Viele Missionen oder Nebenquests fördern ein überraschendes Ergebnis zu Tage, mit dem ihr anschließend umgehen müsst. Die meisten Kapitel umfassen eine Vielzahl an Missionen und die alle immer wieder neuer Erkenntnisse mit sich bringen.

Inkasso und Hauptbuch

Eine Mission im zweiten Kapitel bringt den Inkassomechanismus mit sich. Ihr könnt Bauern erpressen, um etwas Geld abzugreifen. Auch wird das Hauptbuch frei geschalten, in dem ihr euer Lager aufwerten könnt. Diese Features werden nicht groß angekündigt oder erklärt. Wenn euchetwas kompliziert erscheint oder ihr nicht wisst, wie es funktionieren soll, macht einfach weitere Missionen. Früher oder später wird euch die Funktion in einer Aufgabe erläutert.

Das Pferd

Euer Pferd ist immer für euch da und stets an eurer Seite. Red Dead Redemption bietet euch insgesamt 200 verschiedene Pferderassen mit unterschiedlichen Eigenschaften an. In jeder Stadt könnt ihr Pferde kaufen oder ihr geht in die Natur und versucht einen wilden Mustang zu zähmen. Klar ist es dann verlockend, sich so schnell wie möglich ein neues Reittier zu holen. Das ist aber nicht zwangsläufig die beste Entscheidung.

Ihr könnt die Eigenschaften eures Pferdes durch Interaktion verbessern. Gesundheit und Ausdauer werden steigen wenn ihr eure Pferd streichelt, bürstet und Füttert. Dabei müsst ihr nicht ewig darauf hinarbeiten, euer Pferd ist ziemlich dankbar und die Werte steigern dadurch auch relativ schnell an.

Wenn ihr ein neues Pferd kauft oder fängt, müsst ihr wieder von vorne anfangen. Deswegen empfehlen wir euch, erst mal bei eurem Standard-Tier zu bleiben und im späteren Verlauf des Spiels umzusteigen. Schließlich warten im späteren Spiel noch die Elite-Pferde auf euch: sehr selten, sehr teuer aber jede einzelne Mühe wert.

Protokoll

Es gibt allerhand zu tun im Westen. Missionen von Freunden und Bandenmitgliedern, Kopfgelder oder die Suche nach Sammelobjekten. Da fällt es schon mal schwer alles im Kopf zu behalten. Gelbe Punkte zeigen euch die Hauptmissionen an, weiße Punkte die Nebenmissionen. Die Initialen zeigen dir, welche Charakter mit dieser Mission verbunden ist.

Die Karte ist zwar gut um alles im Auge zu behalten, allerdings verliert man schnell die Übersicht. Über das Steuerkreuz könnt ihr das Protokoll öffnen, das mehr Aufschluss über die verschiedenen Missionen liefert. Dort seht ihr eine Liste euer Aufgaben, Herausforderungen oder Benachrichtigungen.

Verbotene Gebiete

Schon früh im Spiel gibt es Bereiche, in denen ein hoher Preis auf euren Kopf ausgesetzt ist. Eine Vielzahl an Kopfgeldjägern wartet nur darauf, dass ihr auf einen Drink vorbeikommt. In diesen Bereichen könnt ihr keine Waffe abfeuern, ohne die Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Es gibt aber auch andere Bereiche, in der freie Wildnis, die ihr lieber meiden solltet, sonst kann es euch schnell passieren, dass euch ein paar Pumas vernaschen wollen. Lasst euch also lieber Zeit und meidet diese Gegenden vorerst.

Charakter

In Red Dead Redemption 2 gibt es genau drei Sachen, um die ihr euch hauptsächlich sorgen müsst: Gesundheit, Ausdauer und Dead-Eye. Verwendet die Eigenschaft, die ihr verbessern wollt. Wollt ihr eure Ausdauer verbessern, erkundet mehr Orte. Etwas zu Essen verbessert eure Gesundheit. Training mit der Pistole verbessert euer Dead-Eye. Jede Aktivität bringt euch XP mit der ihr eure Fähigkeiten auf Dauer verbessert.

Camp-Upgrades

Es gibt viele Verbesserungen, die ihr im Camp vornehmen könnt und die ihr in jedem Fall auch durchführen solltet. Zum Beispiel einen Hühnerstall (175 Dollar), der dem Lager einen konstanten Dead-Eye-Bonus verschafft. Wenn ihr Schnellreisen möchtet ohne Kutsche müsstihr erst Dutschs Zelt und dann Arthurs aufbessern. Allerdings solltet ihr zuerst das Geld für euren Hauptcharakter ausgeben. Habt ihr dann noch etwas über investiert es ins Camp.

Waffenrad

Nach dem ihr vom Pferd steigt solltet ihr eure Ausrüstung mit der Ausrüstung aus den Satteltaschen abgleichen und überprüfen, was ihr für die Mission benötigt. Wenn ihr L1 gedrückt haltet, könnt die ihr die Ausrüstung in den Taschen sehen. Folgende Waffen könnt ihr ausrüsten:

Sidearms: Pistolen und andere Einhand-Feuerwaffen

Fists

Knives

Longarm back : Der erste Langarm-Slot (Bögen oder Flinten)

: Der erste Langarm-Slot (Bögen oder Flinten) Throwables : Sprengstoff etc.

: Sprengstoff etc. Longarm shoulder: Der zweite Langarm-Slot

Überlegt gut, welche Waffen ihr für euer Vorhaben benötigt. Versucht ihr etwas heimlich zu erledigen, empfiehlt sich in jedem Fall der Bogen. Wenn ihr euch auf einen Kampf vorbereitet denkt an eine Kurz- und eine Langstreckenwaffe.

Untertauchen

Halstücher verschleiern eure Identität. Ihr findet sie unten links im Artikel-Rad. Wollt ihr einen Überfall starten, legt das Halstuch lieber an, um unerkannt zu bleiben und euer Kopfgeld nicht in die Höhe zu treiben.