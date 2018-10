Red Dead Redemption 2: Die besten Pferde im Guide

Was wäre Red Dead Redemption 2 ohne Pferde? Euer treuer Begleiter weicht euch nur selten von der Seite und ist für euch unverzichtbar. Wenn ihr durch die Open-World des Western-Spiels wandelt, kommen euch einige der insgesamt 200 Pferdearten unter. Doch welche ist eigentlich die beste und stärkste?

Immer schön lieb sein

Es ist wichtig, eure Pferd regelmäßig zu pflegen und ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn ihr euch das nächste Pferd mit minimal besseren Stats, unter den Nagel reißt bringt euch das höchsten ein Loch in euren Geldbeutel. Euer Standard-Pferd levelt relativ schnell auf.

Die Elite aus dem Reitstall

Natürlich gibt es in den Weiten trotzdem Pferde, die einfach unschlagbar sind, die sogenannte Elite. Im Folgenden erzählen wir euch über die besten Pferderassen und was ihr berücksichtigen müsst, wenn ihr euch einen dieser Mustangs in den Stall holt. Achtet bitte darauf, dass einige Pferde erst später im Spiel erhältlich sind.

Es gibt kein einzelnes perfektes Pferd in „Red Dead Redemption 2“. Allerdings gibt es ein paar Rassen, die einen klaren Vorteil gegenüber anderen Artgenossen haben. Dazu zählen: Araber, Turkoman und Missouri Foxtrotter. Ab hier könnt ihr mehr über die verschiedenen Top-Rassen erfahren. Bitte beachtet, dass die Werte dem Kaufzustand des Tieres entsprechen.

Arabische Pferde

Die arabischen Zuchtpferde haben mit unter die besten Statistiken im gesamten Spiel. Man unterscheidet zwischen drei Fellarten: Weiß, Schwarz und Rose Grey Bay.

Weiß-Maned Araber

Der Weißmähnen-Araber kann nur in freier Wildbahn gefangen werden, dass ermöglicht es euch in schon relativ früh zu finden. Ihr findet das Pferd am Isabella-See und dessen Umfeld. Natürlich ist der Mustang nicht so einfach zu zähmen. Ihr müsst viel Zeit investieren, um das Tier am Ende euer Eigen nennen zu können. Tipp: Passt auf die Wölfe auf!

Im Vergleich zu anderen Arabern hat der Weiß-Maned die niedrigste Gesundheit und Ausdauer, obwohl dieses immer noch höher ist als jede andere Standardrasse.

Geschwindigkeit Beschleunigung Handhabung Art 6 6 Elite Überlegen

Schwarzer Araber

Das schwarze Araberpferd könnt ihr im 4. Kapitel erwerben. Ihr müsst den Stall von Saint Denis aufsuchen. Der schwarze Araber hat die ausbalanciertesten Werte, was Gesundheit und Ausdauer angeht.

Geschwindigkeit Beschleunigung Handhabung Art 6 6 Elite Überlegen

Rose Grey Bay-Maned Araber

Die Rose Grey Bay-Maned Arabian kann nur im Blackwater Stable während des Epilog-Teils des Spiels gekauft werden. Es hat die höchste Gesundheit und Ausdauer der drei arabischen Pferde.

Geschwindigkeit Beschleunigung Handhabung Art 6 6 Elite Überlegen

Turkoman

Turkmenische Zuchtpferde machen ihre mangelnde Beschleunigung mit solider Geschwindigkeit, durchschnittlichem Handling und einem hohen Gesundheitspool weg. Als eine Kreuzung zwischen Kriegs- und Rennrassen haben sie eine mittlere Beschleunigung, aber wenn sie mal in Fahrt sind, zeigt sich die hohe Ausdauer dieser Tiere. Es gibt insgesamt drei turkmenischen Rassen, die die gleichen Werte haben.

Geschwindigkeit Beschleunigung Handhabung Art 6 5 Standard Rennen / Krieg

Gold Turkoman: Verkauft in der Saint Denis Stall während Kapitel 4.

Verkauft in der Saint Denis Stall während Kapitel 4. Dark Bay Turkoman: Verkauft im Blackwater Stable während des Epilogs.

Verkauft im Blackwater Stable während des Epilogs. Silber Turkoman: Verkauft im Tumbleweed Stall während des Epilogs.

Missouri Foxtrotter

Der Missouri Foxtrotter hat die höchste Geschwindigkeit. Als Mischung zwischen den Rassen Renn- und Arbeitstier ist dieses Pferd etwas für euch, wenn ihr schnell flüchten oder vom Fleck kommen wollt. Wie schon bei den Turkoman-Pferde haben die unterschiedlichen Rassen dieselben Werte.

Geschwindigkeit Beschleunigung Handhabung Art 7 5 Standard Rennen / Arbeit