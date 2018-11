Red Dead Redemption 2: Giftpfadschatz – Schatzkarten Guide

In Red Dead Redemption 2 könnt ihr euch auch in einige Schatzsuchen stürzen. Ein Schatz, den ihr finden könnt, ist der Giftpfadschatz. Wir sagen euch, wo ihr die Kartenteile findet und was es sonst noch über den Schatz zu wissen gibt.

Fundorte

Bevor ihr euch auf die große Schatzsuche begebt, stellt sicher, dass ihr eine Laterne dabei habt. Ihr wollt doch nicht im Dunkeln stehen, außerdem benötigt ihr für den dritten Teil des Giftpfadschatzes eine Lampe, ohne die funktioniert das Ganze nicht.

Am Cairn Lake findet ihr in einer Hütte im Nordwesten den ersten Teil der Karte. Das gute Stück befindet sich in einer kleinen Truhe unter dem Bett. Insgesamt müsst ihr noch zwei weitere Teile sammeln. Am Ende wartet eine Belohnung im Wert von 2.000 $ auf euch. Die Arbeit lohnt sich also.

Die Fundorte in der Übersicht: