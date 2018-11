Red Dead Redemption 2: Grafikvergleich mit Vorgänger und erste Mythbusters-Videos

Lesezeit: 1 min

Zu Red Dead Redenption 2 sind einige Videos veröffentlicht worden. Ihr könnt euch unter andrem die ersten Mythbustern Episoden zu RDR2 anschauen und auch ein Video zum Grafikvergleich zum Vorgänger.

Was ist alles Möglich?

In der großen Welt von Red Dead Redemption 2 gibt es viele Geheimnisse. Einige dieser Geheimnisse und Fragen haben die YouTuber von Defend the Hous versucht zu finden und zu beantworten. In zwei Videos klären sie Fragen wie: Kann ein Hindernis die Bahn zum Stoppen bringen? Könnt ihr mit einem Pferd auf der Bahn reiten? Können beide Schützen bei einem Duell sterben oder frisst ein Schwein auch die Leichen?

Der Grafikvergleich

Weiterhin haben die Pixelzähler von Digital Foundry ein Vergleichsvideo herausgebracht. In diesem Vergleich sie Red Dead Redemption 2 mit dem Vorgänger Red Dead Redemption. In diesem Video könnt ihr einen Grafikvergleich sehen, aber auch den Vergleich der Beständigkeit der Spielwelt. Natürlich an Orts Beispielen, die in beiden Teile vorkommen.



Red Dead Redemption könnt ihr seid Ende Oktober für PlayStation 4 und Xbox One spielen. Im Laufe dieses Monats soll unter andrem noch eine Online-Komponente hinzugefügt werden, zunächst allerdings in Form einer Beta.