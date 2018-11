Red Dead Redemption 2: Guide: Alle 90 Herausforderungen und Belohnungen

In Red Dead Redemption 2 gibt es einige Herausforderungen, die ihr bestreiten könnt. Sie sollen euch dazu animieren, verschiedenen Spielstile auszuprobieren und es warten zusätzlich viele Belohnungen auf euch.

Wie viele Herausforderungen schafft ihr?

Die insgesamt 90 Herausforderungen sind in zehn unterschiedliche Kategorien verteilt. In den Herausforderungen könnt ihr verschiedenen Spielstile angehen. Nach Abschluss einer solchen Herausforderung schaltet ihr verbesserte Ausrüstung beim Trapper frei, bekommt Attributs-EP und natürlich Geld. Wenn ihr es geschafft habt, alle Herausforderungen zu meistern, bekommt ihr das Legende-des-Ostens-Outfit, welches mächtige Zusatzboni besitzt. Falls ihr mehr über eure Outfits wissen wollt, schaut euch unseren Klamotten Guide an.

Was erwartet euch, nachdem ihr die Herausforderungen abgeschlossen habt?

Wenn ihr wissen wollt was für Herausforderungen ihr gerade machen könnt oder noch nicht gemacht habt, könnt ihr das jederzeit einfach nachschauen. Ihr müsst nur euer Digikreuz nach links drücken und dann den Reiter Herausforderungen auswählen. Ein Tipp von uns: Behaltet die Herausforderungen immer im Blick und erledigt sie nebenbei. Wenn ihr allerdings schon die Anforderungen für eine höhere Herausforderung in einer Kategorie habt, bringt euch das nichts, da ihr die Herausforderungen in einer Kategorie hintereinander erfüllen müsst.

Nachdem ihr alle zehn Herausforderungen einer Kategorie erfüllt habt, schaltet ihr ein vierteiliges Set beim Trapper zum Kaufen frei. Das besteht aus Patronengurt, Waffengürtel, Holster und Zweitholster. Dieses Set hat bessere Boni als die, die beim Büchsenmacher verkauft werden – also holt es euch schnell.

Zusätzlich dazu kommen noch Setboni. Wenn ihr diese haben wollt, braucht ihr die vollständigen Sets mehrerer Kategorien. Durch diese Boni erhaltet ihr ein bzw. zwei Bonussegmente auf eure Hauptattribute (Gesundheit, Ausdauer, Dead Eye).

Attribut Set +1 Segment +2 Segmente Gesundheit Reitkunst

Scharfschütze

Waffenexperte Erlangt alle vier Teile eines der Sets, um ein Bonussegment auf Gesundheit zu erhalten. Erlangt alle vier Teile aller drei Sets, um zwei Bonussegmente auf Gesundheit zu erhalten. Ausdauer Bandit

Glücksspieler

Meisterjäger Erlangt alle vier Teile eines der Sets, um ein Bonussegment auf Ausdauer zu erhalten. Erlangt alle vier Teile aller drei Sets, um zwei Bonussegmente auf Ausdauer zu erhalten. Dead Eye Entdecker

Kräuterkenner

Überlebenskünstler Erlangt alle vier Teile eines der Sets, um ein Bonussegment auf Dead Eye zu erhalten. Erlangt alle vier Teile aller drei Sets, um zwei Bonussegmente auf Dead Eye zu erhalten.

Alle Herausforderungen und ihre Belohnungen

Wir haben für euch in der folgenden Liste alle 90 Herausforderungen in den jeweiligen Kategorien zusammengefasst. Weiterhin haben wir bei einigen Links zu unsern Guides eingefügt, falls ihr noch weitere Tipps braucht. Was eure Belohnungen für alle Herausforderungen sind, erfahrt ihr natürlich auch.

Banditenherausforderungen

Seid ihr ein richtiger Outlaw? Wenn ja, dann werdet ihr diese Herausforderungen lieben. Ihr dürft das Gesetz brechen, also Leute erschießen und Überfälle begehen. Allerdings solltet ihr mit hohem Kopfgeld rechnen.

Die Trophäen und Erfolgs Jäger unter euch sollten diese Herausforderung aber hintenanstellen. Da ihr für einige Achievements eine hohe Ehre braucht, um sie freizuschalten.

Rang Herausforderung Belohnung 1 Überfallt 5 Stadtbewohner. Banditen-Patronengurt 2 Überfallt 2 Kutschen oder schließt 2 Kutschenüberfall-Missionen ab. 25 Dead-Eye-EP, 5$ 3 Raubt die Kasse von 4 verschiedenen Geschäften an einem Tag aus. Banditen-Holster 4 Überfallt 3 Kutschen an einem Tag. 50 Dead-Eye-EP, 10$ 5 Erhöht euer Kopfgeld in einem beliebigen Staat auf 250$. 50 Dead-Eye-EP, 10$ 6 Stehlt und verkauft 5 Pferde an den Pferdehehler in Clemens Cove. 100 Dead-Eye-EP, 15$ 7 Raubt Geld und Gegenstände im Wert von 50$ von Reisenden und Stadtbewohnern. Banditen-Zweitholster 8 Stehlt 7 beliebige Kutschen und verkauft sie an den Hehler bei der Emerald Ranch. 100 Dead-Eye-EP, 15$ 9 Fesselt 3 beliebige Personen und legt sie auf die Zuggleise. 150 Dead-Eye-EP, 20$ 10 Begeht 5 Zugüberfälle, ohne dass ihr sterbt oder gefasst werdet. Speichert am besten nach jedem Zugüberfall ab, um es euch einfacher zu machen. Banditen-Waffengürtel

Entdeckerherausforderungen

Wie der Name schon verraten könnte, drehen sich diese Herausforderungen von Red Dead Redemption 2 um die Schatzsuchen im Spiel und sind relativ einfach zu erfüllen. Ihr solltet einfach den Schatz der Jack-Hall-Bande, den riskanten Schatz und den Giftpfadschatzfinden. Damit ihr schnell an diese Schätze rankommt, haben wir euch die Guides zu den Schätzen verlinkt. Ihr solltet diese Herausforderung nicht außer Acht lassen, da ihr insgesamt 4.500$ mit den gefunden Goldbaren machen könnt.

Rang Herausforderung Belohnung 1 Findet eure erste Schatzkarte. Entdecker-Holster 2 Findet eine weitere Schatzkarte oder Schatz. 25 Ausdauer-EP, 5$ 3 Findet eine weitere Schatzkarte oder Schatz. Entdecker-Patronengurt 4 Findet eine weitere Schatzkarte oder Schatz. 50 Ausdauer-EP, 10$ 5 Findet eine weitere Schatzkarte oder Schatz. 50 Ausdauer-EP, 10$ 6 Findet eine weitere Schatzkarte oder Schatz. 100 Ausdauer-EP, 15$ 7 Findet eine weitere Schatzkarte oder Schatz. Entdecker-Waffengürtel 8 Findet eine weitere Schatzkarte oder Schatz. 100 Ausdauer-EP, 15$ 9 Findet eine weitere Schatzkarte oder Schatz. 150 Ausdauer-EP, 20$ 10 Findet eine weitere Schatzkarte oder Schatz. Entdecker-Zweitholster

Glücksspielerherausforderungen

Diese Herausforderungen drehen sich rund um die Gesellschaftsspiele, die ihr in Red Dead Redemption spielen könnt. Um die Herausforderungen zu schaffen, müsst ihr zwar nicht der große Pro in den Spielen sein, braucht aber doch viel Glück, um es zu schaffen. Um diese Kategorie der Herausforderungen zu schaffen, solltet ihr immer wieder zwischendurch im Lager spielen.

Rang Herausforderung Belohnung 1 Gewinnt 5 Hände beim Poker. Glücksspieler-Holster 2 Verdoppelt und gewinnt 5 Hände beim Blackjack. 25 Dead-Eye-EP, 5$ 3 Gewinnt beim Five Finger Fillet 3 Spiele. Glücksspieler-Patronengurt 4 Zwingt bei Pokerspielen in Valentine, der Flatneck Station und Saint Denis wenigstens einen Spieler zum Aussteigen. 50 Dead-Eye-EP, 10$ 5 Gewinnt gegen 2 oder weniger Gegner 3 Runden beim Domino, ohne Steine ziehen zu müssen. 50 Dead-Eye-EP, 10$ 6 Besiegt den Geber beim Blackjack in Rhodes und Van Horn. 100 Dead-Eye-EP, 15$ 7 Besiegt den Five-Finger-Fillet-Spieler in Valentine, Strawberry und Van Horn. Glücksspieler-Waffengürtel 8 Gewinnt 3 Blackjack-Hände mit 3 oder mehr zusätzlichen Karten. 100 Dead-Eye-EP, 15$ 9 Gewinnt 3 Dominospiele hintereinander. 150 Dead-Eye-EP, 20$ 10 Gewinnt 3 Poker-Hände hintereinander. Glücksspieler-Zweitholster

Kräuterkennerherausforderungen

Bei dieser Kategorie von Herausforderungen müsst ihr Pflanzen und Kräuter sammeln sowie damit kochen und Gegenstände mit den Kräutern herstellen. Während ihr durch die Welt von Red Dead Redemption 2 streicht, solltet ihr generell zwischendurch immer wieder mit dem Adlerauge nach Pflanzen und Kräuter schauen und sie pflücken.

Bei den höheren Herausforderungen braucht ihr zusätzlich noch Rezepte, die ihr meistens bei Hehlern bekommt und Fleisch von den Tieren aus Red Dead Redemption 2. (Legendäre Tiere)

Rang Herausforderung Belohnung 1 Pflückt 6 Schafgarben. Kräuterkenner-Zweitholster 2 Pflückt und esst 4 Beerenarten. 25 Gesundheits-EP, 5$ 3 Stellt 7 Gegenstände her, zu deren Zutaten Salbei gehört. Kräuterkenner-Waffengürtel 4 Pflückt 5 Pilze und gebt sie eurem Pferd zu fressen. 50 Gesundheits-EP, 10$ 5 Stellt 9 Gegenstände her, zu deren Zutaten Indianertabak gehört. 50 Gesundheits-EP, 10$ 6 Pflückt 15 verschiedene Kräuter. 100 Gesundheits-EP, 15$ 7 Stellt 5 Spezial-Wundertonika her und benutzt sie. Kräuterkenner-Holster 8 Stellt 6 Giftwaffen mit Oleander her. 100 Gesundheits-EP, 15$ 9 Pflückt ein Kraut jeder Art. 150 Gesundheits-EP, 20$ 10 Kocht und würzt alle 11 Fleischarten. Kräuterkenner-Patronengurt

Reitkunstherausforderungen

Wenn ihr gut mit dem Pferd umgehen könnt, sind die Reitkunstherausforderungen etwas für euch. Ein Tipp: Besorgt euch dafür ein schnelles Pferd. Sehr gut dafür ist der weiße Araber, den ihr direkt ab dem 2. Kapitel bekommt.

Rang Herausforderung Belohnung 1 Tötet 5 Hasen vom Rücken eines Pferds. Reitkunst-Waffengürtel 2 Springt mit eurem Pferd über 3 Hindernisse innerhalb von 15 Sekunden. Geht am besten bei Umzäunungen von Farmen. 25 Ausdauer-EP, 5$ 3 Reitet von Valentine nach Rhodes innerhalb von 5 Minuten. Nutzt Rennpferde und Items, um unterwegs die Ausdauer eures Pferdes zu regenerieren. Reitkunst-Holster 4 Fangt eine Person vom Pferd aus mit dem Lasso und schleift sie 3.300 Fuß (1.000 Meter) hinter euch her. 50 Ausdauer-EP, 10$ 5 Trampelt mit dem Pferd 5 Tiere tot. 50 Ausdauer-EP, 10$ 6 Reitet von Strawberry nach Saint Denis innerhalb von 9 Minuten, ohne Wasser zu berühren. Nutzt Rennpferde und Items, um unterwegs die Ausdauer eures Pferdes zu regenerieren. 100 Ausdauer-EP, 15$ 7 Tötet 7 Feinde von Rücken eures Pferdes aus, ohne zwischendurch abzusteigen. Reitkunst-Patronengurt 8 Tötet 9 Raubtiere von Rücken eures Pferdes aus. 100 Ausdauer-EP, 15$ 9 Reitet von Van Horn nach Blackwater innerhalb von 17 Minuten, ohne Wasser zu berühren. Nutzt Rennpferde und Items, um unterwegs die Ausdauer eures Pferdes zu regenerieren. 150 Ausdauer-EP, 20$ 10 Zähmt und reitet ein Wildpferd jeder Rasse zu. Reitkunst-Zweitholster

Meisterjägerherausforderungen

Steckt ein geschickter Jäger in euch? Das könnt ihr mit der Meisterjägerherausforderung erfahren. Ihr müsst verschiedenste Tiere in Red Dead Redemption 2 auf unterschiedliche Weise erlegen.

Rang Herausforderung Belohnung 1 Häutet 3 Hirsche. Meisterjäger-Zweitholster 2 Sammelt 3 perfekte Hasenfelle. 25 Gesundheits-EP, 5$ 3 Spürt 10 verschiedene Tierarten mit dem Fernglas. Meisterjäger-Patronengurt 4 Erlegt 5 Tiere mit einem perfekten Abschuss, nachdem ihr sie gerufen habt. 50 Gesundheits-EP, 10$ 5 Häutet 3 Schwarzbären oder Grizzlybären. 50 Gesundheits-EP, 10$ 6 Tötet mit dem Bogen 5 Pumas und häutet sie. 100 Gesundheits-EP, 15$ 7 Lockt ein Raubtier und einen Pflanzenfresser mit Ködern an und erlegt sie. Meisterjäger-Waffengürtel 8 Fangt 3 Fische, ohne eine Angel zu benutzen (z.B. mit Waffen). 100 Gesundheits-EP, 15$ 9 Erlegt ein Opossum, welches sich totgestellt hat. 150 Gesundheits-EP, 20$ 10 Tötet den legendären Panther „Giaguaro“ und häutet ihn. Meisterjäger-Holster

Scharfschützenherausforderungen

Wie sieht es mit eurem Abzugsfinger aus? Ist er ruhig genug, die Schafschützenherausforderungen zu meistern? Ihr müsst bei diesen Herausforderungen beachten, dass ihr nicht gleich zum Anfang alle passenden Waffen habt und auch, dass eure Dead-Eye-Leistung für einige Herausforderungen nicht ausreicht.

Rang Herausforderung Belohnung 1 Tötet 3 Vögel im Flug. Scharfschützen-Patronengurt 2 Tötet 2 unterschiedliche Tierarten in einer Dead-Eye-Anwendung. 25 Dead-Eye-EP, 5$ 3 Tötet 5 Vögel von einem fahrenden Zug. Scharfschützen-Holster 4 Tötet einen Gegner aus mindestens 80 Fuß (24 Meter) Entfernung mit einem Tomahawk. 50 Dead-Eye-EP, 10$ 5 Tötet 6 Tiere, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. 50 Dead-Eye-EP, 10$ 6 Tötet einen Gegner aus mindestens 660 Fuß (200 Meter) Entfernung mit einem Scharfschützengewehr. 100 Dead-Eye-EP, 15$ 7 Tötet Gegner mit 7 Kopfschüssen hintereinander. Scharfschützen-Zweitholster 8 Entwaffnet 3 Gegner, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. 100 Dead-Eye-EP, 15$ 9 Schießt in einer Dead-Eye-Anwendung 3 Gegnern die Hüte vom Kopf. 150 Dead-Eye-EP, 20$ 10 Tötet 3 Vögel in der Luft mit 3 aufeinanderfolgenden Schüssen aus dem Scharfschützengewehr. Scharfschützen-Waffengürtel

Überlebenskünstlerherausforderungen

Bei den Überlebenskünstlerherausforderungen geht es darum, Fische zu fangen, andere Tiere zu erlegen und zu craften.

Rang Herausforderung Belohnung 1 Fangt 3 blaue Sonnenbarsche. Diese Fischart fangt ihr am besten mit Käseködern. Sie ist sehr geläufig und kommt fast in allen Gewässern vor. Überlebenskünstler-Waffengürtel 2 Übergebt 5 Tierkadaver Pearson im Lager oder einem Trapper. 25 Ausdauer-EP, 5$ 3 Tötet 5 Tiere mit dem Varmint-Gewehr. Überlebenskünstler-Zweitholster 4 Stellt die Pfeiltypen Dynamit, Feuer, Verbessert, Gift und Kleinwild her. Die nötigen Rezepte findet ihr in der Spielwelt oder könnt sie im Spielverlauf bei Hehlern kaufen. 50 Ausdauer-EP, 10$ 5 Fangt im Bayou (nordwestlich von Saint Denis) je einen Fisch vom Boot und den Bahnschienen aus. 50 Ausdauer-EP, 10$ 6 Tötet 5 Tiere, die gerade einen Kadaver fressen. Geier z.B. werden von Kadavern angezogen. 100 Ausdauer-EP, 15$ 7 Tötet 8 Kleintiere (etwa Eichhörnchen) mit 8 aufeinanderfolgenden Schüssen aus dem Bogenmit Kleinwildpfeilen. Überlebenskünstler-Patronengurt 8 Stellt einen zielsuchenden Tomahawk, verbesserten Tomahawk, hochexplosives Dynamit und einen hochexplosiven Brandsatz her. Die nötigen Rezepte findet ihr in der Spielwelt oder könnt sie im Spielverlauf bei Hehlern kaufen. 100 Ausdauer-EP, 15$ 9 Fangt einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 19 Pfund (8,7 kg). Zum Beispiel einen der legendären Fische. 150 Ausdauer-EP, 20$ 10 Fangt einen Fisch jeder Art. Alle Fische findet ihr in unserm Fisch Guide. Überlebenskünstler-Holster

Waffenexpertenherausforderungen

Wie vielfältig setzt ihr euer Arsenal ein? In diesen Herausforderungen könnt ihr testen, was ihr alles mit euren Waffen machen könnt.

Rang Herausforderung Belohnung 1 Tötet 3 Gegner mit einem Messer. Waffenexperten-Holster 2 Tötet innerhalb von 10 Sekunden 3 Gegner mit Wurfmessern. 25 Gesundheits-EP, 5$ 3 Tötet 3 Raubvögel (etwa Habichte) mit einem Tomahawk. Waffenexperten-Waffengürtel 4 Tötet 10 Gegner mit einer Flinte mit selbst hergestellter Munition. 50 Gesundheits-EP, 10$ 5 Tötet fünf berittene Gegner mit einem Messerwurf pro Gegner. 50 Gesundheits-EP, 10$ 6 Tötet 4 Gegner gleichzeitig mit einer Stange Dynamit. 100 Gesundheits-EP, 15$ 7 Tötet mit dem gleichen Tomahawk 4 Gegner hintereinander. Waffenexperten-Zweitholster 8 Tötet 15 Gegner mit einer langläufigen Handfeuerwaffe. Zum Beispiel mit dem Springfield-Gewehr oder Lancaster-Repetiergewehr. 100 Gesundheits-EP, 15$ 9 Tötet 9 Gegner, die euch noch nicht entdeckt haben mit dem Bogen. 150 Gesundheits-EP, 20$ 10 Tötet einen Grizzlybären nur mit Wurfmessern, ohne Schaden zu erleiden. Waffenexperten-Patronengurt

Wenn ihr dann endlich alle Herausforderungen geschafft habt, bekommt ihr das Legende-des Ostens-Outfit. Mit diesem Outfit habt ihr folgende Boni: