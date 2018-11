Red Dead Redemption 2: Guide: Fundorte aller Gegenstände bei Lager-Anfragen

Euer Lager in Red Dead Redemption 2 ist ein sehr belebter Ort, an dem ihr mit euren Gefährten interagieren könnt, welche euch auch ab und an Lager-Anfragen geben. Damit ihr genau wisst was zu tun ist, zählen wir hier euch alle 22 Fragen auf und zeigen euch alle Items die ihr suchen müsst.

Kümmert euch um eure Gefährten

Ein sehr belebter Ort in Red Dead Redemption 2 ist euer Lager. In diesem könnt ihr mit euren Gefährten interagieren. Diese geben euch ab und an Lager-Anfragen, in welchen ihr meistens bestimmte Gegenstände besorgen müsst. Erst im Laufe von Kapitel 2 schalten sich die Lager-Anfragen frei. Wann genau das ist scheint verschieden zu sein. Wie ihr aber alle gesuchten Gegenstände, zu den 22 Anfragen findet zeigen wir euch in diesem Guide.

Wo findet ihr alle gesuchten Gegenstände?

Fast alle Lager-Anfragen könnt ihr zwischen 8 und 20 Uhr bei euren Gefährten in eurem Lager annehmen, es gibt nur wenige Ausnahmen. Wenn eine Anfrage mal nicht erscheint, könnt ihr versuchen, euch eine gewisse Zeit schlafen zulegen, bis sie erscheint.

Wenn ihr im Lager seid müsst ihr auf der Karte nach kleinen Ausrufezeichen-Symbole Ausschau halten, da diese die Lager-Anfragen markieren. Nachdem ihr dann zu diesem Symbol gelaufen seid, müsst ihr mit dem jeweiligen Gefährten sprechen und sie verraten euch dann was sie brauchen. Wenn ihr dann besorgt habt, was sie wollen, bekommt ihr diverse Belohnungen. Falls ihr diese nicht gleich bekommt, solltet ihr einen Tag warten und dann nochmals bei Arthurs Zelt schauen, ob dort die Belohnung liegt.

Damit ihr eine Übersicht über alle Lager-Anfragen und Fundorte der gesuchten Gegenstände in Red Dead Redemption 2 bekommt haben wir für euch eine Liste zusammengestellt.

Geld für Abigail

Freischaltung Ab wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2 8-20 Uhr Abigail 5$ Ehre

Der Fundort für die 5$ ist sehr simpel – fast schon zum Lachen. Gebt ihr das Geld einfach aus eurer Tasche.

Abigails Fingerhut

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2 8-20 Uhr Jack Abigails Fingerhut Zeichnung von Jack

Der Fundort von Abigails Fingerhut schaltet sich automatisch frei, wenn ihr die Anfrage annehmt. Ihr könnt den Fingerhut ab da zufällig bei jedem besiegten Feind erbeuten.

Penny-Dreadful-Comicheft für Jack

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2 8-20 Uhr Jack Penny-Dreadful-Comicheft Schokolade

Bei dem Fundort von dem einzigartigen Comicheft habt ihr fünf Orte zur Auswahl, wo ihr ihn finden könnt. Jack akzeptiert jeden von ihnen.

Comicheft „Otis Miller und die Lady mit dem schwarzen Herzen“

Dieses Comicheft findet ihr auf dem Nachtisch neben der Toten Frau auf dem Stuhl östlich von Emerald-Ranch in der Hütte “Osmand Grove”.

Comicheft „Otis Miller und der Junge aus New York“

Das Comicheft liegt in der Geisterstadt Pleasance auf einem Tisch in der verlassenen Schule.

Comicheft „Otis Miller und der arabische Prinz“

Hier findet ihr das Comicheft auf dem Nachtisch neben dem Bett, nordwestlich von Valentine in der Hütte bei Clawson’s Rest.

Comicheft „Wildwest-Helden – Jim „Boy“ Calloway“

Dieses Comicheft findet ihr südwestlich von Valentine auf einem Nachtisch neben dem Bett auf der Downes-Ranch.

Comicheft „Wahre Geschichten von Frank Heck“

Die letzte Möglichkeit ein Comicheft zu finden ist südöstlich von Armadilo. Es liegt auf dem Nachttisch in der Hütte beim Lake Don.

Oleander für Javier

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2 8-20 Uhr Javier Oleander Vergiftete Wurfmesser

Hier ist der Fundort sehr simpel. Ihr findet die Pflanze überall in der Spielwelt.

Füllfederhalter für Mary-Beth

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2 8-20 Uhr Mary-Beth Füllfederhalter Ring

Für den Füllfederhalter gibt es wieder zwei Fundorte. Zum einen könnt ihr ihn bekommen, wenn ihr den Mann am Ende der Mission “Feine Gesellschaft nach Valentine-Art“ in Kapitel 2 rettet. Zum Anderen könnt ihr den Füllfederhalter aber auch bei Osmand Grove, östlich der Emerald Ranch auf dem Nachtisch in der Hütte finden.

Schiffskompass für Pearson

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2 8-14 Uhr Pearson (beim Pokerspielen) Schiffskompass Rum

Der Fundort für den Schiffskompass ist die Werkbank im Bootshaus des Anwesens der Braithwaites, im Südwesten von Rhodes.

Halskette für Tilly

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2 8-20 Uhr Tilly (beim Dominospielen) Halskette 2x Arznei

Um Halsketten zu besorgen, gibt es viele Fundorte. Ihr könnt sie als Beute bei Feinden, in Tresoren oder beim Plündern von Gebäuden finden.

Kentucky-Bourbon für Sean

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2, 3 12-18 Uhr Sean Kentucky-Bourbon Brandsatz

Der Fundort vom Kentucky-Bourbon ist einfach. Den könnt ihr so ziemlich überall finden oder ihn einfach beim Gemischtwarenhändler kaufen.

Pomade für Bill

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2, 3, 4 8-20 Uhr Bill Pomade Repetiergewehr-Munition

Für den Fundort von Pomade gilt das gleich wie für Kentucky-Bourbon. Ihr könnt sie überall finden und beim Gemischtwarenhändler kaufen.

Schwarzgebrannter für Charles

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2, 3, 4 8-20 Uhr Charles Schwarzgebrannter Feuerpfeile

Auch für Schwarzgebrannten gibt es überall Fundorte, vor allem als Loot von getöteten Gegnern oder in Farmhäusern. Sonst könnt ihr ihn auch bei Hehler kaufen.

Oleander für Charles

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2, 3, 4 8-20 Uhr Charles Oleander Giftpfeile

Der Fundort für die Pflanze Oleander ist einfach. Ihr könnt sie, genau so wie für Javier, überall in der Spielwelt Pflücken.

Pfeife für Dutch

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2, 3, 4 8-20 Uhr Dutch Pfeife Sporen

Um den Fundort der Pfeife zu finden, die ihr für Dutch braucht müsst ihr zur Hütte bei Vetter’s Echo im Westen der Wallace Station gehen. Dort liegt sie auf dem Schreibtisch, zusammen mit der Schreibmaschine. Vorsicht! Wenn ihr einfach in die Hütte geht, wird euch ein Bär angreifen. Schmeißt also vor dem Betreten der Hütte lieber Dynamit hinein.

Taschenuhr für Lenny

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2, 3, 4 20-3 Uhr Lenny Taschenuhr Dynamit

Der Fundort ist derselbe wie bei Dutch’s Pfeife. Aber wieder ist Vorsicht angesagt, da ein Bär in der Hütte lauert.

Buch „Widerspenstige im Nebel“ für Hosea

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2, 3, 4 8-20 Uhr Hosea (wenn er euch beim Lesen sieht) Buch „Widerspenstige im Nebel“ Raubtierköder

Der Fundort des Buches „Widerspenstige im Nebel“ liegt im Nordwesten von Saint Denis. Hier liegt es auf dem Kaffeetisch eines Hauses im Bayou.

Hase für Pearson

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2, 3, 4 8-12 Uhr Pearson Hase Nahrhafter Eintopf

Der Fundort von Hasen ist kaum bestimmt. Ihr könnt sie fast überall Jagen und Pearson bringen.

2x Oregano für Susan

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 2, 3, 4 8-20 Uhr Susan 2x Oregano Starkes Wundertonikum

Kein bestimmter Fundort. Ihr könnt die Pflanze überall in der Spielwelt pflücken.

2x Amerikanischer Ginseng für Hosea

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 3 8-20 Uhr Hosea 2x Amerikanischer Ginseng Starke Arznei

Kein bestimmter Fundort. Ihr könnt die Pflanze überall in der Spielwelt pflücken.

2x Klettenwurzel für Kieran

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 3 12-18 Uhr Kieran 2x Klettenwurzel Pferdearznei

Kein bestimmter Fundort. Ihr könnt die Pflanze überall in der Spielwelt pflücken.

Taschenspiegel für Molly

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 3 8-20 Uhr Molly Taschenspiegel Zigarre

Der Fundort des Taschenspiegels ist westlich von Annesburg. Dort findet ihr den Taschenspiegel auf dem Nachtisch neben dem Bett in der Hütte bei Martha’s Swain.

Mundharmonika für Sadie

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 3, 4 8-20 Uhr Sadie Mundharmonika Waffenöl

Diese Lager-Anfrage schaltet ihr während der Mission “Weitere Fragen zum Wahlrecht für Frauen” frei. Der Fundort der Mundharmonika befindet sich östlich der Flatneck Station. Dort findet ihr sie im Schrank der Hütte Grangers Schweinehof. Hier lebt der Revolverheld Emmet Granger.

Zutaten für Uncle

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Kapitel 8 8-20 Uhr Uncle Zutaten für eine Arznei Kleidung

Für Uncle müsst ihr eine Seidenflanze (Pflückt ihr in der Spielwelt), Kentucky Bourbon (Gemischtwarenladen), Pfefferminze (Pflückt ihr in der Spielwelt), Pomade (Gemischtwarenladen) und sehniges Fleisch (Jagd) besorgen.

Adlerfeder für Charles

Freischaltung Wann verfügbar? Gefährte Anfrage Belohnung Epilog 2 8-20 Uhr Charles Adlerfeder Pferdewecker

Für die Adlerfeder müsst ihr einen Adler vom Himmel Schießen und ihn dann rupfen.

Wenn ihr in euer Protokoll (Digikreuz links) schaut, seht ihr welche der Aufträge gerade aktuell sind. Ihr könnt die Anfragen jederzeit machen, aber wartet nicht zu lange. Ihr solltet alle vor Kapitel 4 geschafft haben, sonst habt ihr keine Chance mehr dazu.