Red Dead Redemption 2: Guide: Schnelles Geld

Ohne genug Kohle kommt ihr im Wilden Westen nicht weit. Ob ihr jetzt ein Bahnticket braucht oder ein neues Outfit: Alles kostet euch euer wunderbares Geld. Wie ihr aber schnell an genug an mehr als nur eine Handvoll Dollar herankommt, verraten wir euch in unserem Guide.

Alles kann Geld bringen, also immer looten

Habt eure Finger überall. In Red Dead Redemption 2 gibt es viele Orte, an denen ihr Items findet, welche ihr dann verkaufen könnt. Natürlich könnt ihr sie auch selbst benutzen, aber wägt immer gut ab, ob ihr die Items wirklich braucht.

Wenn ihr einem Gegner im Kampf die Stirn geboten und ihn geschlagen habt, solltet ihr in seinen Taschen gucken, was er dabei hat. Die meisten haben immer etwas Gold oder Tinkturen mit, die euch zu eurem Reichtum verhelfen.

Immer nach der Story

Für den nächsten Tipp braucht ihr nicht viel nachdenken. Allerdings bringt er euch viel. Zu Beginn solltet ihr der Storyline von Red Dead Redemption folgen, da ihr während der Missionen gutes Geld verdient, aber auch oft gute Waffen für wenig bis gar kein Geld bekommt.

Ein guter Cowboy ist gleich mehr wert. Es soll sich somit also auch lohnen, als guter Cowboy durch den Wilden Westen zu ziehen. Wenn ihr die Story ohne Kopfgeld schafft lohnt es sich finanziell für euch. Unter andrem habt ihr fast immer einen Vorteil, wenn ihr anderen Leuten Hilfe leistet. Diese könnten euch im Gegenzug nämlich auch einen Gefallen tun.

Ein guter Ruf lohnt sich auch in den Geschäften von Red Dead Redemption 2. Ihr bekommt fast alles zu einem niedrigeren Preis.

Stattliche Pferde verkaufen

Um mit Pferden so richtig Asche zu machen, braucht ihr meistens nicht viel in sie investieren. Wenn ihr z.B. zu den Ställen in Saint Denis oder Blackwater geht, bekommt ihr da die wertvollsten Pferde im Spiel. Aber wenn ihr sie kauft, müsst ihr sie nicht behalten. Ihr könnt sie vor Ort direkt weiterverkaufen und bekommt sogar Profit raus.

Selbstgezähmte Pferde bringen euch zwar nicht die riesen Kohle, aber sie füllen euren Geldbeutel etwas auf. Wenn es euch nichts ausmacht, Pferde zu klauen oder die von besiegten Feinden mitzunehmen, könnt ihr dies auch tun, um sie dann weiterzuverkaufen.

Züge und Kutschen überfallen oder doch lieber der gute Cowboy?

Ein guter Ruf ist schön und gut. Er bringt euch einige Bonuspunkte in den Städten, aber mehr auch nicht wirklich. Um schnell Bares zu machen, haben gute Cowboys noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt euch z.B. aufmachen, um Züge und Kutschen zu überfallen. Das könnt ihr jederzeit machen, auch wenn ihr keine Mission dazu habt. Ihr müsst einfach nur neben der Kutsche oder dem Zug herreiten und dann aufspringen.

Dann könnt ihr Kutschen auch gleich verkaufen

Wenn ihr eine Kusche überfallen habt, solltet ihr sie zunächst durchsuchen. Oft sind in ihnen wertvolle Schmuckstücke, die ihr verkaufen könnt oder mit denen ihr euer Lager aufwerten könnt. Nachdem ihr die Kutsche überfallen habt, könnt ihr sie direkt mitnehmen und verkaufen. Ihr werdet sicherlich einen Hehler finden, der euch das gute Stück mit Freude abnimmt.

Euer bester Freund der Hehler

Nicht nur die Kutschen nimmt euch der Hehler gerne ab. Auch Gegenstände, die ihr anderen Personen abgenommen habt, kauft er euch liebend gerne ab und zahlt meist einen guten Preis. Die ehrlichen Geschäftsleute wollen im Normalfall nichts mit gestohlener Ware zutun haben. Einen Hehler solltet ihr aber in jeder größeren Siedlung finden. Somit werdet ihr eigentlich immer alles los.

Jeder, der auf euch trifft, hat Pech

Das sollte eure Devise sein. Ihr solltet versuchen, jeden NPC zu überfallen, auch wenn es nicht immer sehr lukrativ für euch ist. Hierbei ist allerdings Vorsicht geboten. Einige wehren sich und können den Spieß umdrehen. Natürlich könnt ihr auch Geschäfte überfallen und deren Kassen ausrauben.

Tierteile verkaufen

Auch legal Geld verdienen ist im Red Dead Redemption 2 möglich. Wenn euch danach ist, könnt ihr Angeln gehen oder andere Tiere Jagen. Diese könnt ihr dann beim Trapper verkaufen. Dieser gibt euch je nach Qualität eine Entlohnung. Ihr könnt ganze Kadaver zu ihm bringen oder auch nur Felle.

Kopfgeld eintreiben

Nicht nur Tiere könnt ihr jagen, sondern auch flüchtige Banditen. Wie in typischen Wild Western Filmen gibt es auch in Red Dead Redemption 2 einige Banditen mit Kopfgeld. Welche das sind, könnt ihr im Büro des Sheriffs, in jeder Stadt, sehen. Auf den dort ausgehängten Steckbriefen findet ihr eine vage Beschreibung der gesuchten Person und natürlich die Höhe des Kopfgeldes. Doch achtet darauf, was genau auf den Steckbriefen steht, da nicht überall immer “Tod oder Lebendig “ draufsteht. Wenn ihr immer fleißig Kopfgeld eintreibt, bekommt ihr irgendwann stattliche Summen für Flüchtige.

Das gefährliche Glücksspiel

Der Wilde Westen ohne Glücksspiel? Unmöglich! Auch in Red Dead Redemption 2 darf das Glücksspiel nicht fehlen. In jedem Lager findet ihr ein paar Freiwillige, die mit euch eine Partie Karten spielen. In Saloons findet ihr natürlich auch einige Spieler. Hier könnt ihr euch in Kartenspielen wie Blackjack oder Poker messen und euren Geldbeutel auffüllen.