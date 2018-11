Red Dead Redemption 2: Guide – Standorte alle Trapper

Lesezeit: 1 min

Im Spielverlauf von Red Dead Redemption 2 sammelt ihr wertvolle Felle, die ihr dann in tolle Mäntel, eine coole Kopfbedeckung oder einen Sattel eintauschen könnt. Und wo könnt ihr das machen? Beim sogenannten Trapper. Wo ihr diese im Spiel findet, verraten wir euch hier.

Der wilde Western

Während ihr durch den wilden Westen reitet, trefft ihr die verschiedensten Tiere und natürlich könnt ihr sie alle jagen und weiterverarbeiten. Um euch aus den erlegten Tieren dann Hüte, Mäntel oder Sättel zu machen, müsst ihr mit eurem möglichst perfektem Fell und etwas Kleingeld zum Trapper gehen.

Das Hauptquartier des Trappers findet ihr in der Stadt Saint Denis. Wenn ihr jedoch an den Rändern der Map schaut, findet ihr noch weitere Standorte des Pelzhändlers. Das Problem an diesen Standorten ist, dass der Trapper nicht immer anwesend ist. Sicher treffen könnt ihr ihn nur an seinem Hauptsitz in Saint Denis.

Was bringt der Trapper euch?

Wie der Name Pelzhändler schon sagt, handelt der Trapper in RDR2 mit Pelzen. Diese Pelze oder Felle bekommt ihr im Spiel, wenn ihr fleißig jagen geht. Wenn ihr dem Trapper die Felle anbietet, kauft er sie euch entweder ab oder bietet euch einzigartige Ausrüstungsteile an, je nachdem ob ihr die passenden Felle habt. Wenn ihr zusätzlich noch die Herausforderungen in RDR2 abschießt, könnt ihr bei ihm spezielle Items erhalten.