Red Dead Redemption 2: Guide: Waffen und Tiergrößen-Hochwertige Felle auf der Jagd

Geld ist eines der wichtigsten Sachen in Red Dead Redemption 2. Eins der Dinge, die euren Geldbeutel so richtig füllen sind Felle. Was ihr für das hart erkämpfte Fell bekommt hängt von der Auswahl der Jagtwaffen und der Qualität des Fells ab. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr an das perfekte Fell rankommt.

Schnell zum großen Geld mit Perfekten Fellen

In Red Dead Redemption 2 spielt Geld eine große Rolle. Um schnell an eure Kohle zu kommen, könnt ihr mit Arthur Morgan auf die Jagd gehen und Felle sammeln. Wenn ihr es schafft diese mit guter bis perfekter Qualität beim Trapper abzugeben, werdet ihr saftig entlohnt.

“Mit Kanonen auf Spatzen schießen”.

Diesen Spruch solltet ihr euch dabei zu Herzen nehmen, da es euch nichts bringt das Tier auf jeden Fall zu erledigen, aber dafür ein zerlöchertes Fell in Kauf zu nehmen.

Tiergrößen und die perfekte Jagd

Im Spiel wird die Tierwelt in fünf Kategorien eingeteilt. Je nach Tierart solltet ihr auch eure Waffe bei der Jagd wählen. Weiterhin solltet ihr überlegen, ob ihr bei dem Tier geräuschlos vorgehen wollt . Um nicht groß Geräusche zu machen, hab ihr schon relativ früh in Red Dead Redemption 2 den Bogen bekommen. Ihr könnt euch verschiedene Pfeiltypen basteln, die jedoch nicht bei jedem Tier gleich wirken. Um nun die perfekte Fellqualität zu erhalten, solltet ihr versuchen mit dem Pfeil möglichst einen tödlichen Treffer zu landen, da ihr dabei wenig vom Fell zerstört. Damit ihr wisst auf welche Tiere ihr im Lauf des Spiels trefft ihr eine kleine Übersicht:

Tierart Klein Mittelklein Mittel Groß Gewaltig Vögel Blauhäher, Ente, Fasan, Hahn, Huhn, Kardinal, Karolinasittich, Krähe, Möwe, Papagei, Rabe, Seetaucher, Seidenschwanz, Singvogel, Specht, Sperling, Taube, Tölpel, Trupial, Wachtel, Wanderdrossel Adler, Eule, Gans, Geier, Habicht, Kondor, Kormoran, Kranich, Löffler, Pelikan, Reiher, Truthahn – – – Reptilien Kröte, Ochsenfrosch, Schlange Gilatier, Leguan – Alligator (klein), Schildkröte Alligator Säugetiere Backenhörnchen, Eichhörnchen, Fledermaus, Ratte Bisamratte, Dachs, Gürteltier, Hase, Opossum, Stinktier, Waschbär Biber, Fuchs, Kojote, Schwein Dickhornwidder, Gabelbock, Hirsch, Hirschbock, Panther, Pekari, Puma, Schaf, Wildschwein, Wolf, Ziege Bär, Bison, Bulle, Elch, Ochse, Rind, Wapiti

Untersuchen

Um am Ende auch eine gute Beute zu erjagen, solltet ihr das Tier zunächst untersuchen. Das könnt ihr, indem ihr die Taste L2 oder LT gedrückt haltet und währenddessen mit R1 oder RB die Option “Untersuchen“ auswählt. Euch werden dann Details zur Wertigkeit des Tieres angezeigt. Jedes Tier hat Sterne von eins bis drei und je nachdem ob ein Tier mehr oder weniger Sterne haben, habt ihr eine bessere oder schlechte Chance an perfektes Fell heranzukommen. Wenn ihr es dann geschafft habt, gutes oder perfektes Fell zu bekommen bringt ihr es zum Trapper und bekommt ordentlich Kohle dafür oder ihr macht euch ein hochwertiges Outfit daraus. Zum Tipp: Ihr könnt auch mit dem Fernglas oder dem Zielfernrohr vom Gewehr eure Beute untersuchen.

Mit dem Lasso Jagen

Im Laufe des Spiels trefft ihr auch auf große Tiere, wie Bisons oder Wapitis. Um aus ihnen perfektes Fell zu bekommen, solltet ihr versuchen sie vom Pferd aus, mit dem Lasso zu fangen und dann mit dem Messer zu erledigen. Logischerweise funktioniert das nicht bei kleinen Tieren und bei Bären und Alligatoren ist es einfach nicht zu empfehlen. Das schöne bei Lasso- und Messer-Methode ist, dass ihr jede Menge an Munition spart. Leider könnt ihr damit nicht eine leise Jagd bestehen.

Die richtigen Waffen für euer Jagdfieber

Die richtige Waffe mit der passenden Munition ist wichtig für die Jagd. Ihr könnt so auch leichter einen tödlichen Treffer landen. Die Munition für eure Waffen könnt ihr, mit den entsprechenden Komponenten am Lagerfeuer herstellen. Damit ihr wisst, welche Waffenwahl optimal ist, um einen tödlichen Treffer bei Tieren zu erzielen haben wir eine kleine Liste für euch zusammengestellt. Wenn ihr andere Waffen benutz, könnt es passieren, dass ihr das Fell beschädigt.

Tiergröße Optimale Waffe für kritische Treffer Klein Bogen (Kleinwildpfeile) Mittelklein Varmint-Gewehr Mittel Bogen (normale Pfeile), Repetiergewehr (außer Explosivgeschosse) Groß Bogen (Giftpfeile), Gewehr (außer Explosivgeschosse) Gewaltig Bogen (verbesserte Pfeile), Scharfschützengewehr (außer Explosivgeschosse)

Im Laufe des Spielst verbessert sich die Fähigkeit Dead Eye immer weiter. Diese Fähigkeit hilft euch auch sehr beim Jagen, da ab Stufe 5 die fatalen und kritischen Trefferzonen am Tier angezeigt werden.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr noch an schnelles Geld kommt, was es mit den Kerne und Ringe auf sich hat, wo ihr alle möglichen Pferde findet oder was für Klamotten es gibt, könnt ihr euch auch dazu unsere Guides durchlesen.

Seid ihr erst noch am Anfang des Spiels? Wir haben auch einen Anfänger Guide der euch weiter helfen kann.