Red Dead Redemption 2: Guide – Wo finde Ich bestimmte Tiere?

Waidmanns Heil! Doch was soll man in Red Dead Redemption 2 machen, wenn man einem einfach nicht dass richtige Tier vor die Flinte kommt? Wir sagen euch, wo genau ihr verschiedene Tierarten in jedem Fall findet. Bitte bedenkt, dass es auch passieren kann, dass eines dieser Tiere woanders unerwartet auftaucht. In diesem Guide sagen wir euch, wo ihr sicher auf diese Tierart treffen könnt.

Kaninchen

Kaninchen können früh und häufig gefunden werden. Sie sind gelegentlich auf Straßen zu finden, verstecken sich aber gerne im hohen Gras. Geht zu Fuß, wenn ihr sie effektiv verfolgen möchtet. Für die Jagd empfehlen wir ein Varmint-Gewehr. Für ein perfektes Fell müsst ihr das süße Tier direkt zwischen die Augen treffen.

Biber

Die meisten Biber werdet ihr am See Owanjjla finden. Hier auch wieder ein Kopfschuss mit einem Vermint-Gewehr für den perfekten Pelz.

Leguan

Hier findet ihr Leguane, beim Trapper könnt ihr euch aus der Haut etwas zaubern lassen. Vorausgesetzt ihr zerstört nicht das Leder.

Kojote

Für ein perfektes Kojotenfell verwendet einen Repeater.

Weißwedelhirsch

Weißwedelhirsche sind das Heu um die Nadel. Ihr könnt sie wirklich überall finden. In der Nähe von eurem Lager oder südlich von Valentine werdet ihr fündig. Ein sauberer Kopfschuss mit einem Repeater bringt euch das perfekte Fell.

Alligator

Alligatoren finden sich über um Bavou. Ihr müsst darauf achten, den Alligator im flachen Wasser zu erlegen, sonst geht er unter und die Jagd war umsonst. Für Alligatoren empfehlen wir Bogen oder Scharfschützengewehr. Für das perfekte Leder müsst ihr wie immer direkt zwischen die Augen schießen.

Amerikanischer Bison

Die Bisons tauchen in Heartlands auf. Ihr werdet auf große Herden treffen. Es wird zwar von vielem empfohlen einen sauberen Kopfschuss zu setzten für das perfekte Fell. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass die sicherste Möglichkeit die Jagd mit dem Lasso und das anschließende Töten mit dem Messer ist.

Wildschwein

Wo Wildschweine sind, sind auch Alligatoren, passt auf, wenn ihr euch auf die Jagd begebt.

Elch

Elche können in den nördlichen Regionen der Wälder in der Umgebung gefunden werden. Ihr müsst sie mit einem Scharfschützengewehr direkt ins Augen treffen für ein perfektes Fell.

Bär

Schwarzbären und Grizzlybären sind an einigen Stellen auf der Karte zu finden. Schwarzbären sind eher schüchtern und laufen normalerweise vor euch weg. Grizzly-Bären sind da eher sehr wütend und greifen euch sofort an. Alles außer einem Gewehr mit Zielfernrohr wird dazu führen, dass das Fell unbrauchbar ist.

Berg Bighorn Widder

Der Rocky Mountain Bighorn Widder befindet sich in den Bergen. Mit einem regulären Gewehr solltet ihr einen sauberen Kill schaffen.

Wolf

Wölfe findet ihr an den eingezeichneten Stellen. Verwendet den Bogen oder ein Scharfschützengewehr für ein sauberes Fell. Vergesst nicht, ein Wolf ist nie allein.