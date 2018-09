Red Dead Redemption 2: Mit dem Zelt in den Zoo

„Red Dead Redemption“ gibt euch im Vergleich zu anderen Spielen, nicht allzu viel kreativen Spielraum, was Protagonisten angeht. Das wird sich in „Red Dead Redemption 2“ ändern. Man soll nicht nur Arthur Morgan, sondern auch das Camp modifizieren können. Rock Star Games hat dazu noch einige Informationen über die Tierwelt des Western-Spiels preisgegeben.

Lass und Zelten gehen

„Red Dead Redemption 2“ bietet euch die Möglichkeit eurer Camp an einem beliebigen Ort aufzuschlagen. Dieses Feature ist optional, allerdings bietet die mobile Basis viele Vorteile. Ihr könnt das Camp als Ausgangspunkt für Missionen, Lagerort für Jagderfolge und Gespräche am Feuer nutzen. Selbstverständlich könnt ihr auch Medikamente, Munition, Essen und Geld auffüllen. Auch dient das Camp als Austauschstätte über Missionserfolge und Handlungen, dass wiederum beeinflusst die Moral und die Aktivitäten der Bandenmitglieder.

Individueller Charakter

Ihr könnt das Aussehen eures Charakters nach euren Wünschen anpassen. Die Haare eures Charakters wächst in Echtzeit, wird die Matte zu lang könnt ihr einfach zum nächsten Friseur gehen, um eure Haare oder euren Bart schneiden zu lassen. Selbst die persönlichen Gegenstände wie Waffen könnt ihr individuell gravieren lassen.

Musstet ihr euch bei „Red Dead Redemption“ noch auf ein Outfit beschränken, so habt ihr im zweiten Teil deutlich mehr Möglichkeiten. Verschiedene Jacken, Hosen, Stiefel, Hüte und Hemden stehen für euch zur Auswahl. Ärmel rauf oder runter, Hose in oder aus den Stiefel, selbst das könnt ihr euch frei aussuchen. Aber aufgepasst, seid ihr zu dünn angezogen könnt ihr euch im Regen unterkühlen und das schlägt sich negativ auf die Ausdauer nieder.

200 Tierarten

Hirsche, Bisons und Gabelböcke durchwandern in großen Herden die Prärie. Aasfresser zeigen auch den Weg zum nächsten Kadaver auf. Opossums stellen sich tot und selbst Grizzlys täuschen Angriffe an, wenn sie sich bedroht fühlen. Rockstar Games hat sich mit über 200 Tierarten, die sich alle samt sehr naturgetreu verhalten richtig ins Zeug gelegt. Das komplexe Ökosystem ist sehr realistisch gestaltet und verspricht ein echtes Erlebnis zu werden. Es wird allein 19 verschiedene Pferderasse mit unterschiedlichen Wesen und Eigenschaften geben. Ihr musst eine gute Beziehung zu eurem Pferd aufbauen um nicht abgeworfen zu werden. Im Stall könnt ihr eure verschiedenen Pferde abstellen oder neu beschlagen lassen.

“Red Dead Redemption 2” kommt am 28. Oktober 2018 für die PS4 und die Xbox One.