Red Dead Redemption 2: Neue Details, Waffenauswahl und Dead-Eye-System

Rockstar Games hat weitere Details zu den Waffen für „Red Dead Redemption 2“ bekannt gegeben. Verschiedene Bilder und Videos zeigen Nachladen-Animationen, das Dead Eye-Feature und verschiedene Waffen.

Dein Spiel, deine Waffe

Insgesamt 50 Waffen wird es in RDR2 geben. Ihr könnt euch auf eine riesige Auswahl an Modifizierungen freuen. Unterschiedliche Munitionstypen, Verbesserung der Präzision, Reichweite oder des Schadens. Selbstverständlich könnt ihr eure Waffen auch optisch anpassen. Verschiedene Metalle, Hölzer, Lackierungen und Gravuren sind möglich. Die Leistungsmodifizierung teilt sich in Läufe, Griffe, Visiere und Zielfernrohre auf.

Eigene Waffe, eigener Charakter

Rockstar Games hat jede Waffe individuell gestaltet und ausbalanciert. In Sachen Reichweite, Feuerrate, Präzision und Nachladegeschwindigkeit weichen die Schießeisen merklich voneinander ab. Der Double-Action-Revolver lässt sich gut zu Pferde nutzen, gerade wenn man noch den Hengst im Zaum halten. Für die einhändige Nutzung mit großem Schaden aus kurzer Distanz eignet sich die abgesägte Schrotflinte. Gerade wenn man gerade von einer Jagd und sich vor Bären schützen will, während man seine Beute unter dem Arm trägt. Hängt ihr an einem Berghang rum und seht im Tal etwas, dass beschossenen werden sollte, ist die Springfield eure Waffen des Vertrauens. Allerdings benötigt das Gewehr eine gewisse Nachladezeit, dafür ist es aber auf große Distanz ausgezeichnet geeignet. Mit einem Zielfernrohr das perfekte Sniper-Gewehr für euch.

Dead Eye-Feature

Das Dead Eye-Feature wird es auch in „Red Dead Redemption 2“ geben. Das Feature wird sich mit der der Erfahrung mitentwickeln und kann in bestimmten Situationen entscheidend sein.

„Das neue Dead-Eye-System entwickelt sich im Verlauf des Spiels stufenweise weiter. Zunächst werden automatisch Ziele in deinem Fadenkreuz ausgewählt, später kannst du manuell Treffer auf verschiedenen Zielen platzieren oder nach Belieben in Zeitlupe schießen, und schließlich noch tödlichere Genauigkeit erlangen, indem du die Schwachstellen deiner Gegner erkennst.“ – Rockstar Games

„Red Dead Redemption 2“ erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. Ihr könnt das Spiel jetzt schon vorbestellen.