Rockstar ist bekannt dafür, sich für PC-Versionen ihrer Spiele besonders viel Zeit zu nehmen. Das beste Beispiel sind die 18 Monate Wartezeit auf eine PC-Version von GTA 5. Für Red Dead Redemption 2 wurde bisher noch nicht einmal eine PC-Umsetzung angekündigt, doch im Quellcode wurde nun ein versteckter Hinweis entdeckt.

Auf Rockstars Social Club Website wurden neue Hinweise entdeckt, die weiter auf eine PC-Version von RDR2 hoffen lassen. Auch wenn die offizielle Ankündigung von Rockstar noch aussteht, hat Twitter-User @JakoMako51 jetzt eine neue Spur zur PC-Version im Source-Code der Social Club Website gefunden.

Im Code ist die Zeile „RDR2_PC_Accomplishments:’Accomplishments,“ zu finden. Das sind die PC-Gegenstücke zu PS-Trophäen oder Xbox-Erfolgen. Diese wurden übrigens ebenfalls kurz vor und nach den PC-Accomplishments im Source-Code gefunden. Ansonsten findet der PC nur noch in Bezug auf GTA Online Erwähnung. Bei Red Dead Online finden wir nur PS4 und Xbox One Codes.

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident. #RDR2 #reddeadredemption2pc #RedDeadRedemption2 #rdr2pc #reddeadredemption

RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"

You can search for "RDR2_PC" in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa pic.twitter.com/4kJAd5u58r

— JakoMako51 (@JakoMako51) July 4, 2019