Red Dead Redemption 2: Spannende Easter Eggs

Lesezeit: 4 min

Wer hätte es gedacht, auch in dem neuesten Titel von Rockstar Games gibt es wieder jede Menge Easter Eggs. Noch wurden zwar wahrscheinlich nicht alle Easter Eggs in Red Dead Redemption 2 gefunden, aber wir haben für euch schon mal ein paar der besten Überraschungen zusammengesucht.

Wer wohnt denn da?

Der Wilde Westen und das Auenland aus dem Kosmos von Herr der Ringe – Zwei Welten, die nicht zusammen passen. Trotzdem sieht es aus als hätten es sich Frodo, Sam oder ein anderer Hobbit in der Prärie gemütlich gemacht. Wenn ihr auf die Karte schaut, seht ihr im Nordosten das Gebiet “Grizzlies East”. Ihr müsst genau hinschauen, dann seht ihr zwischen dem Schriftzug und dem Ort Donner Falls ein kleines Gebäude auf der Karte.

Wie man es aus dem Auenland kennt, findet ihr dort ein Gras bewachsenes Haus, welches Arthur direkt in sein Tagebuch skizziert.

Wem gehört denn dieses Riesenskelett?

Rockstar-Spiele ohne die Big Foot Legende? Fast undenkbar!. Natürlich findet ihr auch in Red Dead Redemption 2 Hinweise auf den Riesenfuß. Um diese Hinweise zu finden, müsst ihr auf der Karte nach Wesen ziehen, zum Schriftzug “West Elisabeth”. Dort angekommen geht zum T in West, südlich von Mount Shann, wo dann ein Weg den Berg hinaufführt. Auf dem Weg nach oben findet ihr unter einem Felsvorsprung ein großes Skelett, welches höchstwahrscheinlich von Big Foot stammt. Auch Arthur ist sich nicht sicher, ob es sich hierbei überhaupt um einen Menschen handelt und fertigt eine Skizze von dem Ungetüm an.

Habt ihr Angst im Dunkeln?

Wenn ja, solltet ihr euch überlegen, ob ihr nachts durch den Sumpf bei Bluewater Marsh gehen wollt. Dort findet ihr in der Nähe vom L im Bluewater einen gruseligen Geist. Ihr könnt die hell leuchtende Dame kaum übersehen. Wenn ihr sie aber genauer anschauen wollt und ihr zu nahe kommt, verschwindet sie einfach.

Einem Serienmörder auf der Spur

Wenn ihr euch auf die Spur eines Serienmörders begeben wollt, könnt ihr auch dies in Red Dead Redemption 2 machen. Geht nach Südosten von Valentine, links neben Citadel Rock findet ihr dann eine ziemlich grausig zugerichtete Leiche. In ihrem Kopf steckt ein Hinweis auf den Fundort der nächsten Leiche. Wenn ihr dann allen Hinweisen folgt, kommt ihr schließlich an eine Hütte, die Arthur als “Lucky’s Cabin” einzeichnet. Dort vor Ort gehen krasse Dinge ab, aber das solltet ihr euch selber anschauen.

Die Aliens beobachten uns!

Schon im Wilden Westen werden wir beobachtet. Die Begegnung der dritten Art habt ihr im Gebiet von New Hanover. Im Nordosten des N von Hanover ist ein kleiner See. Oberhalb davon findet ihr ein kleines Gebäude. Wenn ihr dieses tagsüber betretet, entdeckt ihr dort ausschließlich ein mysteriöses Skelett und die Musik ändert sich.

Wenn ihr euch umschaut, findet ihr auf einem Tisch einen Brief, der euch sagt, dass ihr um 02:00 Uhr nachts erneut kommen sollt. Macht ihr das, seht ihr eine fliegende Untertasse am Himmel, welche von grünem Licht umgeben ist. Aber passt auf. Beim Verlassen des Hauses ist die Untertasse ganz schnell wieder weg.

Meteoriteneinschlag

Im Nordosten der Karte, Nördlich von Annesburg, könnt ihr das Roanoke Valley sehen. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr darüber ein einzelnes Haus. Im Haus findet ihr verkohlte Leichen und einen Krater im Fußboden. Scheinbar ist dort ein Meteor eingeschlagen.

Probier’s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit…🎶

Leider trefft ihr nicht auf den gemütlichen Balu aus dem Dschungelbuch, sondern auf die hinterlistige Kaa. Im Südwesten von Bluewater Marsh direkt beim O von Lemoyne trefft ihr diese verschlagene Schlange. Achtet auf die Bäume, da hängt sie nämlich ganz versteckt drinnen. Am besten könnt ihr sie finden, wenn ihr tagsüber bei gutem Wetter dort auftaucht.

Die gruselige Figur Nite-Folk

Wenn ihr in Bluewater Marsh unterwegs seid, könnt ihr euch auch gleich rechts zum M bewegen. Dort trefft ihr dann direkt auf das nächste Easter Egg.

Ihr findet dort einen Körper, der an einem Seil den Baum runterhängt. Kommt ihr diesem zu nah, taucht plötzlich eine gruselige Figur aus dem Wald auf: Der Nite-Folk. Diese Figur will euch an den Kragen. Wenn ihr sie erledigt habt, könnt ihr den Körper vom Baum holen und ihn looten. Der Brief den ihr dabei finden, lässt euch erschaudern.

Wer sitzt denn da auf dem Klo?

Ihr müsst mal eben auf Klo? Wenn von Rhodes aus Richtung Braithaite Manor in den Süden reist, findet ihr im Südwesten des Gebiets, in der Nähe des Wassers, einen kleinen Punkt auf der Karte. Dort ist ein Klo-Häuschen, welches allerdings mit Ketten gesichert ist. Auf Klo gehen ist also nicht. Wenn ihr jedoch durch einen Spalt in das Häuschen schaut, seht ihr, dass eine gruselige Frau gerade auf dem Locus sitzt.

Sie sitzt dort, zählt und steckt sogar ihren Arm durch das Loch. Dieses Easter Egg soll eine Anspielung auf den Horror-Streifen Evil Dead sein.