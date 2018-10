Red Dead Redemption 2: Test/Review-Embargo aufgehoben, Wertungen sind eingetroffen

Noch einmal müssen wir schlafen, dann dürfen wir uns endlich alle in der Welt von Red Dead Redemption 2 verlieren. Jetzt sind die ersten Wertungen eingetroffen und die können sich wirklich sehen lassen.

Heute um 13:01 wurde das Review- und Streaming-Embargo für Red Dead Redemption 2 endlich offiziell aufgehoben. Ab jetzt können also Kritiker und Streamer das Spiel nach freiem Belieben öffentlich zeigen und bewerten. Das nutzen die Fans reichlich aus, auf Twitch findet RDR2 zum Zeitpunkt des Verfassens sage und schreibe 73.000 Zuschauer. Der deutsche Streamer und YouTuber Gronkh kann im Alleingang schon 17 Tausend dieser Zuschauer verzeichnen.

Durchschnitt von 97 auf Metacritic

Während Red Dead Redemption 2 auf Twitch die Livestreams dominiert, häufen sich auf Metacritic derzeit die Testwertungen. In der ersten Stunde nach Ende des Embargos sind knackige 6 Wertungen auf der Aggregat-Website eingetroffen und ergeben einen Durchschnitt von 97 aus 100 möglichen Punkten. Damit ist es nicht nur das bestbewertete Spiel des Jahres sowohl auf der Xbox One als auch auf der PS4, es ist auch das bisher insgesamt am besten bewertete Spiel für beide Konsolen. Die lange Wartezeit seit dem ersten Red Dead Redemption scheint sich also mehr als ausgezahlt zu haben.

In den Reviews heben Kritiker immer wieder vor allem die Story, Charaktere, das Gunplay und den Detailreichtum der Spielwelt als besonders positive Punkte hervor. Lediglich einige Bugs und die etwas behäbige Bewegungssteuerung von Arthur Morgan werden häufig bemängelt.

Die bisher negativste Bewertung und damit der einzige Wert geringerer als 88 Punkte liegt bei 70 Punkten vom Slant Magazine. In deren Review wird dem Spiel vor allem negativ angekreidet, das viele politische sowie soziale Themen in der Geschichte mit zu wenig Konsequenz behandelt würden.

Bei derart euphorischen Testergebnissen ist schon fast sicher, dass Red Dead Redemption 2 ein Verkaufshit wird. Wer von euch das Spiel nicht vorbestellt hat, könnte also Schwierigkeiten beim Kauf der Retail-Version haben. Red Dead Redemption 2 wird morgen, am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen.