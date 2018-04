Release-Event zu God of War: Saturn in Hamburg

Aufgepasst liebe God of War Fans! Am 20. April erscheint das, jetzt schon von Kritikern gefeierte, God of War exklusiv für die PlayStation 4. Um dies gebührend zu feiern veranstaltet PlayStation in Zusammenarbeit mit Saturn am 20. und 21. April das große Release-Event im weltweit größten Elektrofachmarkt, dem Saturn Hamburg-Altstadt.

Was bietet das Event?

Besucher vor Ort haben die einmalige Chance, in einem stilechten Drachenboot mit einer Replik von Kratos’ Axt vor dem offiziellen Artwork des Spiels ein Foto zu machen . Sie erhalten infolgedessen einen Ausdruck ihres ganz persönlichen Spiele-Covers das dann als individuelle Verpackung verwendet werden kann. Wer außerdem natürlich nicht fehlen darf ist Kratos selbst. Dieser wird in Gestalt des erfolgreichen Personal Trainers und Fitness-Youtubers Johannes Luckas vor Ort sein und Tipps und Tricks für das richtige Göttertraining liefern wird.

An diversen Spielestationen in einer eigenen Gaming Area (Zutritt ab 18 Jahren) ist God of War spielbar. Und wer im Rahmen des Launch-Events ein Exemplar von God of War erwerben möchte, erhält ein exklusives God of War-Shirt gratis dazu.

Die Wichtigsten Infos im Überblick