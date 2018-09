Release-Liste: Diese Spiele stehen diese Woche an!

Was steht eigentlich die Woche so an? Wir haben für euch alle Neuerscheinungen dieser Woche zusammengefasst.

Große Namen werfen ihren Schatten voraus diese Woche. FIFA19, Life ist Strange 2 und Forza Horizon 4. Aber auch kleinere, gute Spiele finden diese Woche ihren Weg auf den Markt.

Keine Geduld? AAA-Publisher machens möglich

Es wird wieder zum Trend, den Early-Access-Release von AAA-Spielen zu verkaufen. Ein Geldsegen, wenn ihr euch im Zaum halten könnt und Geduldig bleibt. Wenn ihr ein Access-Abo habt, könnt ihr FIFA 19 bereits spielen, besitzt ihr die Collectors Edition ist heute euer großer Tag, sonst müsst ihr euch noch bis Freitag gedulden. Wo wir gerade bei Freitag sind: Forza Horizon 4 ist ab dem Freitag dem 28. September 2018 für Käufer des Early Access und der Collectors Edition spielbar.

Genug gequatscht, hier ist die Release-Liste für euch. Wir hatten übrigens die Ehre „Forza Horizon 4 – Ultimate Edition“ vorab testen zu dürfen. Die Preview findet ihr bald auf unserer Seite. Schaut heute ab 12:00 Uhr live auf unseren Stream und erlebt „Forza Horizon 4- Ultimate Edition“ vorab!

Dienstag, 25. September

The Walking Dead: The Final Season – Episode 2

Valkyria Chronicles 4

Little Bug

Pathfinder: Kingmaker

V-Rally 4

FIFA 19 – Ultimate Edition (Early Access)

Parkasaurus (Early Access)

Pillars of Eternity 2: Deadfire – Seeker, Slayer, Survivor (DLC)

Mittwoch, 26. September

Let it Die

Battlerite Royale (Early Access)

Donnerstag, 27. September

Jagged Alliance: Rage!

Life is Strange 2 – Episode 1

oOo: Ascension

Wandersong

Insomnia: The Ark

Never Breakup (Early Access)

Freitag, 28. September