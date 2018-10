Revolt PRO: Neue, kombinierbare PHANTEKS-Netzteile

Revolt PRO und Seasonic präsentieren ihre neuen PHANTEKS-Netzteile, mit der neusten Power-Combo-Technologie. Die PHANTEKS sind die ersten erweiterbaren Netzteile mit 80 PLUS Gold Siegel. Was die Reihe sonst noch zu bieten hat und wie tief ihr in die Taschen greifen müsst lest ihr hier.

Alles der Reihe nach

Die komplett modularen Netzteile lassen sich in Reihe schalten. Damit erreicht ihr einen nicht nur mehr Kapazität für euer Setup, ihr sicher auch, dank Redundanz die Versorgung eures Systems. Im extremen Fall eines Netzteildefekts läuft euer System trotzdem noch weiter und ihr könnt eurer Setup wieder flottmachen, ohne Ausfälle zu befürchten. Durch eine integrierte Regulierung wird die Stromversorgung an eurer System angepasst. Mitunter durch diese Regulierung haben sich die neuen PHANTEKS das Gold-Zertifikat gesichert. Das PHANTEKS-Netzteil gibt es in den Ausführungen Revolt Pro 1000 (1000 Watt) und Revolt Pro 850 (850 Watt).

Technische Daten Revolt Pro 1000 (Preis: 159,90 Euro)

Maße: 150 x 86 x 170 mm (B x H x T)

Lüfter: 135 mm (automatische Steuerung)

Farbe: Schwarz (Netzteil, Lüfter)

Effizienz: mindestens 92/90/89 Prozent bei 50/20/100 Prozent Auslastung bei 230 Volt. Erfüllt die Anforderungen von 80 Plus Gold.

Active PFC

Formfaktor: ATX12V 2.4/EPS12V 2.92

Leistung: 1.000 W

+3,3V: 20 A

+5V: 20 A

+3,3V & +5V kombiniert: 100 W

+12V: 996 W / 83 A

-12V: 3,6 W / 0,3 A

+5Vsb: 15 W / 3 A

Mainboard: 1x 20+4-Pin ATX12V/EPS12V

CPU: 2x 4+4-Pin / 8-Pin ATX12V/EPS12V

4×2 6+2-Pin-PCIe (insgesamt 8x 6+2-Pin-PCIe)

2×4 und 2×3 SATA (insgesamt 14x SATA)

1×3 4-Pol-Molex

OVP (Sicherung gegen Über- und Unterspannung)

OVP (Sicherung gegen Über- und Unterspannung) SCP (Kurzschluss) OPP (Überlast) OCP (Überstrom auf den Schienen +12, +3,3 und +5 Volt) Herstellergarantie: 12 Jahre

Technische Daten Revolt Pro 850 (Preis: 129,90 Euro)

Maße: 150 x 86 x 170 mm (B x H x T)

Lüfter: 135 mm (automatische Steuerung)

Farbe: Schwarz (Netzteil, Lüfter)

Effizienz: mindestens 92/90/89 Prozent bei 50/20/100 Prozent Auslastung bei 230 Volt. Erfüllt die Anforderungen von 80 Plus Gold.

Active PFC

Formfaktor: ATX12V 2.4/EPS12V 2.92

Leistung: 850 W

+3,3V: 20 A

+5V: 20 A

+3,3V & +5V kombiniert: 100 W

+12V: 840 W / 70 A

-12V: 3,6 W / 0,3 A

+5Vsb: 15 W / 3 A

Mainboard: 1x 20+4-Pin ATX12V/EPS12V

CPU: 2x 4+4-Pin / 8-Pin ATX12V/EPS12V

4×2 6+2-Pin-PCIe (insgesamt 8x 6+2-Pin-PCIe)

2×4 und 2×3 SATA (insgesamt 14x SATA)

1×3 4-Pol-Molex

OVP (Sicherung gegen Über- und Unterspannung)

OVP (Sicherung gegen Über- und Unterspannung) SCP (Kurzschluss) OPP (Überlast) OCP (Überstrom auf den Schienen +12, +3,3 und +5 Volt) Herstellergarantie: 12 Jahre

High-End-Technik

An den Netzteilen der PHANTEKS-Reihe wurde nicht gespart. Ausgestattet mit 105°-Hochleistungskondensatoren und weitgehend kabelfreien Konnektoren auf einer speziellen Platine, gewährleisten die Netzteile eine zuverlässige Leistung. Zusätzlich sind beide Geräte noch mit einem 135-Milimeter-Lüfter ausgestattet, der verhältnismäßig ruhig laufen soll.

Die Garantiespanne der PHANTEKS-Netzteile beträgt 12 Jahre. Für jeden der sich in Zukunft Geld sparen möchte eine Überlegung wert. Die beide Ausführungen gibt es ab sofort auf Caseking.de. Das Revolt Pro 1000 für 159,90 Euro und das Revolt Pro 850 für 129,90 Euro.