Riesen-Gewinnspiel zu X-Men: Dark Phoenix bei LC-Power

Am 6. Juni erscheint der neue X-Men-Teil Dark Phoenix. Im Gewinnspiel bei LC Power könnt ihr eine Menge schmackhafter Preise gewinnen.

Was passiert?

In X-Men: Dark Phoenix muss sich die Superheldengruppe ihrem bisher tödlichsten Gegner stellen. Es ist Jean Grey, die bei einer Rettungsmission im All beinahe getötet wurde, dann aber, von einer unbekannten kosmischen Kraft getroffen, zurückkehrte. Sie ist zwar mächtiger geworden, aber auch umso unkontrollierbarer. Die X-Men müssen also alle am selben Strang ziehen, um Jeans Seele zu retten und zu verhindern, dass ihre Kräfte für die falsche Sache genutzt werden. Aber seht selbst im Trailer:

Was wird verlost?

Die Gewinner der Verlosung können sich auf einige extrem spannende Preise freuen:

1. Preis: Eine private Kinovorführung für den Gewinner und 50 Freunde

2-3. Preis: Ein AiRazor-Gaming Gehäuse

4-20- Preis: Jeweils ein X-Men-Fanpaket mit coolen Gimmicks + 2 Kinofreikarten

Wie kann ich teilnehmen?

Um teilzunehmen müsst ihr einfach auf der Website von LC-Power vorbeischauen. Dort wird das Gewinnspiel mitsamt Teilnahmebedinungen genauer erklärt. Wir drücken euch die Daumen!