RimWorld: Geht nach 5 Jahren in die endgÃ¼ltige Version 1.0

RimWorld ist nun seit über fünf Jahren in der Entwicklung und wird in Kürze die „Beta“ verlassen. Bereits als das Spiel veröffentlicht wurde, gab es viel zu tun und es wurde auch nach mehrfachem Durchspielen nicht langweilig. Falls ihr wissen wollt, was Chefentwickler Tynan Sylvester für den Version 1.0 geplant hat, seid ihr hier genau richtig.

Nicht perfekt, aber irgendwann ist Schluss

Erst letztes Jahr konnten wir miterleben, wie RimWorld in seine Beta aufgestuft wurde, nun plant Ludeon Studios den nächsten und letzten Schritt zu wagen, und das nach über fünf Jahren Entwicklungszeit. Bereits damals war das Spiel sehr komplex, vielfältig und hatte schon im Early Access einen hohen Wiederspielwert. Nach zahlreichen Updates und Spielerfeedback muss irgendwann ein Schlussstrich gezogen werden, so der Chefentwickler.

So wird das nächste Update höchstwahrscheinlich das letzte Update sein. Doch dieses Update wird es wohl nochmal in sich haben, denn der Tynan Sylvester möchte nochmal seine gesammelten Ideen in das Update einbringen. So ist zum Beispiel eine Überarbeitung der Karawanen, ein Wassermühlengenerator, Änderungen der Hintergrundgeschichten und die Optimierung von Ladezeiten geplant.