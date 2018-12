Riot Games und Hypixel stellen das Minecraft-Like Hytale vor

League of Legends – Neuer Champion Neeko eine LGBTQ Heldin?

Die quirlige Gestaltenwandlerin Neeko wurde gestern als nächster League of Legends Champion offiziell angekündigt. Als zweiter offenkundig homosexueller Champion der Kluft, setzt Neeko möglicherweise auch ein erstes Zeichen für die neue Marschrichtung des Entwicklers – Nachdem dieser jüngst mit Klagen gegen das sexistische Arbeitsklima zu kämpfen hatte. Neuer League of Legends Champion Neeko eine Schritt in die richtige Richtung? "Ich will mich in alle verwandeln. Geht nicht? Ihr