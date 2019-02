Road to Superbowl: Madden 19 live auf ingame.tv ab 13 Uhr

Am Wochenende ist endlich wieder soweit und die gesamte Welt schaut zu beim größten Sportereignis seit der Erfindung der Ballsportarten: Dem Superbowl. Mit dem Superbowl 2019 geht die NFL-Saison nun das 53. Mal ihrem Ende entgegen. Das nutzen wir heute zum Anlass, um ein bisschen Schach mit Kühlschränken in Madden 19 auf ingame.tv zu spielen.

Superbowl-Feeling im Livestream ab 13 Uhr

Die große Frage ist natürlich: Wer gewinnt den Superbowl? Am Montagmorgen 0.30 Uhr deutscher Zeit stehen diesmal die Los Angeles Rams den New England Patriots gegenüber. Es heißt also wieder einmal Underdogs (Rams) gegen Platzhirsche (Patriots). Schonmal die besten Voraussetzungen, ein spannendes Spiel zu sehen zu bekommen. Doch bevor ihr das macht, solltet ihr unbedingt heute im Livestream auf ingame.tv vorbeischauen.

Wir werden nämlich schon vor dem Kick-off den Superbowl in Madden 19 für euch vorspielen. Und ähnlich wie das Duell im echten Leben spielen Marco und Giacomo auch das Duell Anfänger gegen Profi. Heißt für euch, Giacomo wird seine ersten Schritte auf dem Spielfeld erleben, wenn auch nur virtuell. Marco wird ihm hierbei ein bisschen Regelkunde geben und ihn soweit coachen, dass er fit für den Superbowl ist. Am Ende gibt es dann natürlich noch eine Progonse für den Ausgang des Matches am Montagmorgen zwischen den Ram und Patriots. Wir verraten euch also schon vorab, wer den Superbowl gewinnen wird ;D



Superbowl Madden Livestream auf ingame.tv

Lange Rede kurzer Sinn. Wenn ihr live mit dabei sein wollt, um Giacomo Tipps zu geben, selbst Prognosen abzugeben, zu haten, zu flamen oder einfach nur Entertainment zu genießen dann schaltet ab 13 Uhr auf unserem Twitch-Channel auf ingame.tv ein.