Robot Cache: Neue Spiele-Plattform bestätigt 700 neue Titel

Die Konkurrenz für Steam wächst. Portale sprießen geradezu aus dem Boden. Eines davon ist neben dem Epic Game Store auch Robot Cache. Das Portal kündigt eine neue Publisher-Support-Welle mit 23 neuen Firmen und über 700 Titeln an. Doch was steckt eigentlich hinter Robot Cache?

Robot Cache ist eine US-Plattform für verschiedene Spiele. Die Firma aus San Diego hat 700 neue Titel von verschiedenen Publisher an den Start gebracht und schon von Anfang an eine breite Spiele-Bibliothek bieten zu können.

„Diese Kreativunternehmen bringen über 700 ausgezeichnete Titel auf unsere Plattform, die im kommenden Jahr starten wird. Ihre Unterstützung bedeutet, dass den Gamern direkt zum Start eine enorm umfangreiche Spiele-Bibliothek anbieten können – und weitere Titel werden in Kürze folgen. Schon heute können alle Entwickler und Publisher auf der ganzen Welt über ein einfach zu bedienendes Portal Spiele zur Freigabe einreichen“ Lee Jacobson, CEO von Robot Cache.

Folgende Publisher werden auf Robot Cache vertreten sein:

1C Publishing

Bigben Interactive

Ci Games S.A.

DANKIE

Devolver Digital Inc.

Headup

Hyperkinetic Studios

IMGN.PRO

Libredia

Playdius Games/Plug In Digital

Revival Productions and Running with Scissors

Anuman Interactive SA

Entrada Interactive

Forthright Entertainment

inXile Entertainment

Maximum Games

Microids

Modus Games

Paradox Interactive

THQ Nordic

Versus Evil

Neue Blockchain-Technologie spart bares Geld

Was unterscheidet eigentlich Robot Cache vom Plattformriesen Steam? Die Blockchain-Technologie, die einige Vorteile für den Nutzer mit sich bringen wird. Zum einen könnt ihr Spiele, die ihr nicht mehr verwendet einfach über die Plattform für 25% des Preises weiter verkaufen zum andere bringt diese Technologie bis zu 80% Kostenersparnis für Entwickler, die am Weiterverkauf auch verdienen mit sich. Für die Plattform gibt es eine eigene Währung, die ihr euch mit IRON minen verdienen könnt. Dabei lasst ihr euren Computer einfach weitere laufen und das Programm mint fröhlich vor sich hin, während sich euer Ingame-Konto füllt. Mit der Ingame-Währung könnt ihr anschließend verschiedene Spiele kaufen, an sich also eine bequeme Art, sich das nächste Spiel zu verdienen. Selbstverständlich könnt ihr auch mit echtem Geld bezahlen, doch warum sollte man wenn es auch günstiger geht?