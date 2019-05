Rocket League: Epic Games übernimmt Psyonix

Epic Games Store: Roadmap zeigt geplante Verbesserungen und neue Features

Mit Metro: Exodus und The Division 2 hat sich Epic Games zwei absolute Großkaliber exklusiv in den eigenen Store geholt - nicht jedoch, ohne im gleichen Atemzug Kritik dafür zu ernten. Der Epic Games Store stößt bei vielen noch immer auf Ablehnung. In einer Roadmap zeigt das Unternehmen nun, welche neuen Features und Verbesserungen für die Zukunft angedacht sind, um in Konkurrenz mit Steam und Co. treten zu können. Epic Games Store: Bald mit Mod-Support und Achievements? Während der