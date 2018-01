Rocket League: Ihr entscheidet über neue Titelmusik

Psyonix, die Entwickler des bekannten Autoball-Titels Rocket League, wollen eine neue Titelmusik ins Spiel bringen. Da ihnen wichtig ist, was ihr denkt, dürft ihr in Form einer Umfrage mitentscheiden.

Wer auf Twitter dem offiziellen Account von Rocket League folgt, hat es vielleicht schon gesehen: Die Entwickler starteten eine Umfrage und wollen von euch wissen, welches Lied ihr euch am ehesten als neue Titelmusik vorstellen könnt. Zur Auswahl stehen euch insgesamt vier Songs. Loggt euch noch bis zum 17. Januar ein, um mit abzustimmen.

Drei der Lieder stammen von Psyonix Sound Designer Mike Ault und seiner Elektro-Band. Darunter sind „Breathing Underwater (Ether Remix)“, „Firework“ und „Solar Eclipses ft. Dr. Awkward“. Der vierte Titel „Don’t Szop the Party“ kommt hingegen von den „Drunk Girls“. Damit ihr auch wisst, worauf ihr euch einlasst, findet ihr die entsprechenden Musikvideos und die Abstimmung unter dem Beitrag.

Integriert wird das Lied, welches die meisten Stimmen erhalten hat, mit dem nächsten Update. Egal, wie das Ergebnis ausfällt, ihr dürft euch also auf jeden Fall auf eine neue Melodie freuen. Falls ihr noch nicht im Besitz des Spiels seid, könnt ihr es euch für die PlayStation 4, Xbox One, den PC und seit neuestem auch für die Switch besorgen.

We're changing the default menu music in our next update, and YOU get to help us choose the song! Make your selection in the poll below by Wednesday 1/17 at 12pm PST. Good luck!

— Rocket League (@RocketLeague) January 11, 2018