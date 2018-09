Saturn und Media Markt: Mehrwertsteuer geschenkt!

World of Warcraft: Method sichert sich World First in Uldir

Das Rennen ist entschieden - Eine Woche nach Start des Progress liegt der Endboss des ersten Raid-Tiers von Battle for Azeroth im Staub. Nach einem umkämpften Zweikampf mit der US-Gilde Limit konnten sich die Europäer von Method um 20:25 Uhr deutscher Zeit den weltweit ersten Kill von G'huun sichern. Battle for Azeroth: Method weiterhin Weltspitze Live-Video von Method auf www.twitch.tv ansehen Unter der Führung des charismatischen Gründers Scott "SCO" McMillan startet Method erfolgr