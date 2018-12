Scavengers: Survival Shooter der Halo 5-Entwickler

Ein weiterer neuer Titel, der in der Ankündigungswelle der Game Awards mitschwappt kommt aus dem Hause der Halo 5 Macher. Scavengers heißt der Survival-Shooter, bei dem es sich vor allem um Koopetition drehen soll.

Scavengers statt Avengers

Mitwinter Entertainment zeigte uns gestern Abend einen erstklassigen Cinematic Trailer, zu ihrem neuen Sci-Fi Shooter Scavengers. In einzigartigem klassenbasierten Gameplay, sollt ihr gemeinsam euer Überleben in der Eiswüste sichern. Beworben wird das Spiel als koopetitiver Shooter, denn ihr müsst gemeinsam mit eurem Team den Gefahren der Wildnis, den Witterungsbedingungen sowie anderen Spielern trotzen. Midwinter setzt allerdings noch eine Schippe auf das kooperative Gameplay obendrauf. So wird es notwendig sein, auch mit feindlichen Teams zusammen zu arbeiten, um in der kargen Eiswüste zu überleben. Da es nach dem Highlander-Prinzip am Ende aber immer nur einen geben kann, wird auf kurz oder lang der Moment kommen, an dem ihr euch gegenseitig an die Gurgel geht. Viel verrät der Ankündigungs-Trailer bisher nicht, daher sind wir gespannt was das Game of Thrones Battle Royale noch zu bieten hat.