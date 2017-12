Sea of Thieves: Neue Details und Video zum Fortschrittsystem

Mit Sea of Thieves bis zum Horizont segeln

Da kommt etwas ganz Großes auf uns zu. Mit Sea of Thieves möchten uns Microsoft und Rare im Frühjahr kommenden Jahres auf die hohe See schicken. Dabei versprechen sie eine packende Reise und ein Forschrittsystem, welches nun in einem Livestream noch einmal genauer erläutert wurde. Das Video dazu findet ihr unter diesem Beitrag.

Das Ziel der Entwickler ist, die Barrieren zwischen kooperierenden Spielern zu überwinden. Dies soll ihnen alle Freiheiten geben, einen eigenen Spielstil zu entwickeln. Außerdem soll es möglich sein, sich seine eigenen Ziele und Abenteuer aussuchen zu können. Dieser Ansatz stellt das Herzstück des Forschrittsystems dar. Von offizieller Seite heißt es im Weiteren:

„Während das Spiel auch Ziele und zwingende Fortschritte mitbringt, ermöglicht das Progressionssystem das Teilen von Fortschritten und Abenteuern untereinander. Die Unberechenbarkeit und die aufkommenden Begegnungen unserer Welt stellen sicher, dass jedes Abenteuer anders ist.“

Werde eine Ikone

Das Spielziel von Sea of Thieves ist es, letztendlich eine Piratenlegende zu werden. Dies erreicht man dadurch, dass man sich Ruf durch Heldentaten und Abenteuer erarbeitet. Diesen Ruf kann man sich bei verschiedenen Handelsunternehmen sichern. Diese belohnen den Spieler regelmäßig dafür, dass er ihre Interessen auf hoher See gefördert werden.

Außerdem statten sie euch immer wieder mit neuen Räuber-Reputationen, Gold, verbesserten Titeln und Rängen, sowie kosmetischen Gegenständen aus. Mithilfe des Fortschritts eines Handelsunternehmens ist es möglich, abwechslungsreichere Quests zu erhalten. Ist der Ruf bei allen maximiert, könnt ihr euch am Ende zu Recht Piratenlegende nennen.

Belohnungen können jedoch auch für die gesamte Crew freigespielt werden. Hierzu sagen die Veranwortlichen:

„Die Crews können ihren Piratengeist kanalisieren und über die Ziele und Quests abstimmen, die sie anstreben wollen. Außerdem haben wir einen Piratenkodex erstellt, der den Multiplayer weiter vergrößert. Wenn Spieler es vorziehen, ihr eigener Kapitän zu sein, können sie sich auf einem Solo-Schiff ins Unbekannte wagen und die gemeinsame Welt selbst erleben“

Dank Matchmaking ist es euch sogar möglich, sich einer Crew anzuschließen und die Abenteuer gemeinsam zu bestreiten. Wenn ihr selber in See stechen wollt, müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden. Sea of Thieves erscheint bereits am 20. März 2018 für die Xbox One und den PC.