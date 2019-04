Sekiro: Schatzkarpfen und Drachentanz-Maske – Alle Locations im Guide

In Sekiro: Shadows Die Twice gibt es deutlich weniger Möglichkeiten, den eigenen Charakter stärker zu machen als noch in Dark Souls oder Bloodborne. Gebetsperlen und Boss-Erinnerungen sind eine große Hilfe, allerdings fast immer an die Bedingung geknüpft, vorher einen sauschweren Boss zu legen. Mit der Drachentanz-Maske hingegen könnt ihr überschüssige Skillpunkte in Angriffskraft umwandeln, was besonders im späten Spielverlauf extrem nützlich ist. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr die drei Stücke der Maske findet. Außerdem verraten wir euch die Locations aller Schatzkarpfen, die ihr dafür braucht.

Drachentanz-Maske: Locations aller Fragmente

Die Drachentanz-Maske besteht aus drei Teilen, die ihr jeweils von einem anderen Händler bekommt. Erst wenn ihr sie alle zusammenbringt, könnt ihr die Maske zusammenfügen und nutzen. Dementsprechend seid ihr über den kompletten Spielverlauf damit beschäftigt, die Teile zusammenzusuchen, denn einige der Händler begegnen euch erst in den letzten Gebieten von Sekiro

Habt ihr die Maske dann aber zusammen, belohnt euch das Spiel mit unendlichem Scaling eurer Angriffskraft – zumindest in der Theorie. Für jeden zusätzlichen Punkte Angriffskraft benötigt ihr fünf Skillpunkte, die ihr euch problemlos bei harmlosen Gegnern erfarmen könnt. Die Maske ist also ein hilfreiches Tool, um euch selbst den härtesten Kampf zu erleichtern.

Gefäß-Adliger Haronaga

Gefäß-Adliger Haronaga liegt nicht unmittelbar auf eurer Reiseroute, lässt sich aber trotzdem problemlos erreichen. Sobald ihr das erste Mal das Hirata Anwesen besucht, könnt ihr mit ihm sprechen. Schwingt euch von der Drachenquell-Figur in Richtung des Dorfes. Bevor ihr es über die Brücke betretet, haltet euch rechts und ihr findet den ulkigen Händler auf einer kleinen Insel mitten im großen See.

Name Location Maskenfragment Preis Gefäß-Adliger Harunaga Hirata Anwesen

Figur:

Drachenquell Maskenfragment: Rechts 7 Schuppen

Verlies-Nachlassverwalter

Den Verlies-Nachlassverwalter trefft ihr schon recht früh im Spiel. Er hat sein Zelt am Eingang zum verlassenen Verlies aufgeschlagen. Im Laufe der Spiels trefft ihr zwangsläufig auf den mürrischen Zeitgenossen. Geht also sicher, dass ihr 5000 Sen in der Tasche habt, bevor ihr die Burg von Ashina das erste Mal verlasst und Richtung Senpo-Tempel aufbrecht.

Name Location Maskenfragment Preis Verlies-Nachlassverwalter Verlassenes Verlies

Figur:

Eingang zum verlassenen Verlies Maskenfragment: Drache 5000 Sen

Gefäß-Adliger Koremori

Deutlich schwieriger ist es, den Gefäß-Adligen Koremori aufzuspüren. Er versteckt sich auf einer Klippe im Palast der Urquelle. Von der Palastgelände-Figur geht zurück ins Gebäude und haltet euch links. Seid ihr wieder draußen, seht ihr an der rechten Seite des Berges nun eine kleine Höhle, in die ihr euch schwingen könnt. Auf dem Plateau dahinter wartet der Händler.

Name Location Maskenfragment Preis Gefäß-Adliger Koremori Palast der Urquelle

Figur:

Beim Adligen im Gefäß Linkes Maskenfragment 12 Schuppen

Schatzkarpfen – Locations aller Schuppen

Schatzkarpfen sind im Grunde die Sekiro-Variante der Kristall-Echsen in den Souls-Teilen. Kommt ihr ihnen zu nahe, versuchen sie zu fliehen und lösen sich nach kurzer Zeit in Luft auf. Trefft ihr sie vorher mit einem beherzten Schwinger des Katana, lassen sie eine ihrer Schuppen fallen und respawnen in diesem Spieldurchlauf nicht mehr.

Anmerkung: Um wirklich alle 42 Schatzkarpfenschuppen zu bekommen, ist es unabdinglich, dass ihr vorher die Fähigkeit freigeschaltet habt, zu tauchen. Der einarmige Wolf lernt tauchen, nachdem ihr die erste Verdorbene Nonne im Mibu Dorf (Tiefen von Ashina) besiegt habt.