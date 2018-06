Sekiro: Shadows Die Twice – From Software enthüllt neues Projekt

Lange war es ruhig um die Dark Souls Entwicklerschmiede FROM SOFTWARE. Das hat sich dank der E3 2018 und der Pressekonferenz von Microsoft nun ganz schnell geändert. Nach Bloodborne und Dark Souls 3 wurde hatte das Studio offiziell verkündet sich eine kleine Auszeit und auch nicht weiter an der Dark Souls Reihe zu arbeiten. Die stille hielt nicht lange und so machten seit einige Zeit Gerüchte um neue Projekte die Runde. Nun ist die Sacke aus dem Sack und hört auf den Namen: Sekiro: Shadows Die Twice.

Sekiro: Shadows Die Twice angekündigt

Wie erwähnt war eine ganze Zeit lang nicht klar, welchem Projekt sich FROM SOFTWARE gerade widmet. Um dies zu klären ließ es sich Microsoft nicht nehmen einen fetten Trailer auf ihrer E3 2018 Pressekonferenz zu präsentieren. Der Trailer zu Sekiro: Shadows Die Twice zeigt dabei gewohnte Third Person Schnetzel Action im Souls Stil mit fiesen Monstern und fetten Bosse. Völlig neu ist dabei jedoch das Setting welches euch in alte Japan der 1.500 er verschlägt. Im Vergleich zu Dark Souls oder Bloodborne sieht das Ganze jedoch bunter und freundlicher aus. Doch da Hideo Miyataki das Projekt leitet können wir davon ausgehen das die alten Wurzel nicht vergessen werden. Eine Neuerung gibt es jedoch noch und zwar ist Bandai Namco nicht für Publishling zuständig sondern Activision. Viel Spaß mit dem Trailer.