Shadow of the Tomb Raider: Durchdachtes Level-Design statt Trial und Error

Im neuen Teil Shadow of the Tomb Raider lässt euch Square Enix nicht erst gänzlich scheitern, bis ihr merkt, was euer Fehler war. Künftig ist nicht mehr der Tod entscheidend, aus Fehlern zu lernen, denn es wurde bewusst auf Trial-and-Error-Gameplay verzichtet.

Gameplay mit Geschicklichkeit und Rätseln

Vor kurzem fand die Weltpremiere von Shadow of the Tomb Raider in Los Angeles statt, wo die Entwickler zum Anspielen einluden. 45 Minuten lang durfte zusammen mit Lara geklettert, gerätselt und gerannt werden. Dabei fällt vor allem auf, dass der Anteil an zu lösenden Rätseln sowie Kletterpartien deutlich gestiegen ist. Im dritten Teil der Lara-Croft-Trilogie stehen Köpfchen und Geschicklichkeit somit an oberster Stelle. Überdies gilt es, bewaffnete Gegner sowie tödliche Gefahren im Dschungel zu überleben, die Kultur der Maya kennenzulernen und somit die Apokalypse zu verhindern.

Aber keine Angst, die Entwickler beruhigen jetzt schon, dass keine Ausartungen an Trial-and-Error das Gameplay beherrschen sollen. Gameplay-Director Vincent Monnier betont in einem aktuellen Interview, dass die Spieler nicht durch Frust am Spielspaß gehindert werden. Denn mit kniffligen Rätseln soll die junge Schatzsucherin ihr dreiteiliges Abenteuer abschließen und damit endgültig enthüllen, wie sich ihr Weg zur professionellen Archäologin gestaltet. So ist eher Denkvermögen gefragt, statt wahllosem Ausprobieren. Zusammen mit dem Koop-Modus könnten wir uns auf spannende Gräberrätsel freuen, deren Lösung es zu finden gilt.

Eine Vielzahl an Hubs

Das Entwicklerstudio verrät außerdem, dass mehrere Hubs eingesetzt werden sollen. Dadurch soll im Spielverlauf eine noch spannendere Story und Entwicklung des Charakters herausbilden. Der größte Hub, den es bislang gab, soll sich sogar abhängig von mehreren Entscheidungen im Verlauf verändern. Unsere Beziehungen und Interaktionen mit anderen Menschen sowie mit Artefakten haben großen Einfluss auf die Handlung. Damit gibt der Hub eine Reaktion auf die sich verändernde und damit lebendige Welt ab, sodass Enix stärker an der Spielweise des Spielers und den Erfolgen im Spielverlauf arbeitet.

Lead-Writer Jill Murray ergänzte zum Thema Hubs:

„Wir werden ein paar Hubs haben, darunter den größten Hub, den wir bislang hatten. So erhalten die Spieler einen detaillierten und persönlicheren Blick auf die Kultur, nicht unbedingt aus der Perspektive der Artefakte. Vielmehr treffen sie Menschen und müssen an ihrer Seite leben.“

Außerdem soll die Spieldauer der Kampagne 13 bis 15 Stunden betragen, wobei hier nur das Abschließen der Hauptstory zählt. So nehmen viele Nebenmissionen, mit denen ihr auf jeden Fall rechnen könnt, weitere Zeit in Anspruch. Die optionalen Aufträge gestalten das Spiel noch umfangreicher und ergänzen das Gameplay. Je nachdem, wie ihr gerne spielt, könnt ihr euch also für die lange oder die kurze Variante entscheiden. Zudem ist bekannt, dass auch im neusten Teil keine Fahrzeuge zu finden sind, welche ihr selbst steuern könnt.

Shadow of the Tomb Raider kommt am 14. September 2018 für PC, Xbox und PS4 heraus und ist auf Amazon zur Vorbestellung verfügbar.