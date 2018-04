Shadow of the Tomb Raider: Erste Screenshots geleakt

Erste Screenshots zum kommenden Shadow of the Tomb Raider sind aufgetaucht, welche einen ersten Eindruck auf die Spielwelt vermitteln.

Shadow of the Tomb Raider: Screenshots aufgetaucht

Am kommenden Wochenende möchten Square Enix, Crystal Dynamics und Eidos Montréal ihr neues Werk Shadow of the Tomb Raider etwas genauer vorstellen. Allerdings sind jetzt schon erste Screenshots auf der Amazon-Seite zum Spiel erschienen. Diese wurden mittlerweile jedoch wieder entfernt, was vermuten lässt, dass es sich bei dem Ganzen um ein Versehen handelte. Somit konnte man bereits einen ersten Blick auf die Umgebungen werfen, die dieses Mal neben abgelegenen Gebieten scheinbar auch bewohnte Städte umfassen.

Nach bisherigen Informationen soll es Lara Croft im neuen Teil der Reihe nach Mittelamerika verschlagen. Zudem soll der Fokus auf dem entscheidenden Moment liegen, der Lara Croft zum legendären „Tomb Raider“ gemacht hat. Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.