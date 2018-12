Shadow of the Tomb Raider: Neue DLC „The Pillar“ im Video vorgestellt

Hinter den Kulissen: Beyond Good and Evil 2

Das jüngste Gameplay Update zu Beyond Good and Evil 2 zeigt erstmals größere Gameplay Abschnitte und stellt die Kern Features des Spiels vor. Wir erzählen euch warum uns Beyond Good and Evil 2 am Ende doch überraschen könnte. Beyond Good and Evil 2 – Eine grenzenlose Welt Im zwei stündigen Entwickler Live-Stream gab es erstmals ordentlich Bildmaterial zum Nachfolger des verkannten Meisterwerks Beyond Good and Evil. Zwar hatte der Cinematic Trailer der E3 schon für die ersten Anflü